Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM đồng hành với doanh nghiệp tiên phong phát triển xanh

TPHCM cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiên phong phát triển xanh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị thường niên PRO Việt Nam 2026. Ảnh: HỮU HẠNH

Chiều 12-6, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 7 với chủ đề “Xây dựng hệ thống bao bì tuần hoàn vững mạnh bằng khoa học công nghệ”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước các chuỗi sản phẩm từ nguyên liệu tái chế mang mẫu mã hiện đại và độ bền cao. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết của 34 doanh nghiệp thành viên - những đơn vị dù là đối thủ cạnh tranh trên thương trường nhưng đã chọn đứng cùng nhau vì một tương lai xanh.

“Tôi đánh giá cao việc liên minh đã vận hành mạng lưới thu gom và xử lý hơn 100.000 tấn rác thải chỉ riêng trong giai đoạn 2024-2025”, đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ và nhấn mạnh liên minh xứng đáng là đơn vị đầu tiên được cơ quan Nhà nước công nhận là đơn vị ủy quyền thực hiện tái chế bao bì.

Hội nghị diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của hơn 150 đại biểu. Ảnh: HỮU HẠNH

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, là đô thị với hơn 14 triệu dân, TPHCM xác định quản lý môi trường là điều kiện sống còn. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần và xác định kinh tế tuần hoàn phải trở thành trụ cột phát triển chiến lược. Đồng chí đề nghị 34 doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, đưa hệ thống tuần hoàn vào đời sống và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho mục tiêu Net Zero.

Thành phố cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp tiên phong phát triển xanh. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẵn sàng trực tiếp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong phạm vi pháp luật để cùng hướng tới sự phát triển bền vững.

PRO Việt Nam được thành lập ngày 21-6-2019, là tổ chức tự nguyện phi lợi nhuận, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bao bì, bán lẻ và tái chế. Với tầm nhìn vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp, liên minh đóng vai trò tiên phong thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ các thành viên thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) một cách hiệu quả, minh bạch. Sau hành trình 7 năm (2019–2026), quy mô liên minh đã mở rộng lên 34 thành viên, trong đó có sự tham gia của định chế tài chính đầu tiên là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Tính đến tháng 5-2026, liên minh đã thu gom và tái chế hơn 30.000 tấn bao bì, trong tổng số 60.000 tấn theo kế hoạch năm.

Tại hội nghị, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam khẳng định, kinh tế tuần hoàn đã trở thành một cấu phần quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Sự thành công của liên minh không đơn thuần đo bằng khối lượng bao bì tái chế, mà nằm ở độ tin cậy của toàn hệ thống thông qua dữ liệu truy xuất minh bạch, chi phí được kiểm soát và khả năng nhân rộng mô hình. Trong giai đoạn 2026–2030, PRO Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để củng cố hệ thống bao bì tuần hoàn, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Bên cạnh đó, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, đề xuất các kiến nghị hợp tác chiến lược với PRO Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Trong đó có việc xây dựng "ngân hàng bài toán" về bao bì tuần hoàn để gắn kết nghiên cứu với thực tiễn doanh nghiệp; hình thành các doanh nghiệp về công nghệ xanh từ các kết quả nghiên cứu chung.

MAI HOA