Chủ tịch UBND TPHCM: Vừa chạy vừa xếp hàng, ai sợ trách nhiệm, chạy chậm thì xuống tốc độ khác

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, 5 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội TPHCM đạt được nhiều kết quả lạc quan, có nhiều điểm sáng.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,8% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch tăng gần 29% so với cùng kỳ; khách quốc tế tăng hơn 40%; khối lượng vận tải hành khách công cộng, tăng 10,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,1%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,2%; Thu hút FDI, tăng 87,5% so với cùng kỳ; tăng trưởng tín dụng tăng 3,6% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Thành phố phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2025. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục được chú trọng triển khai, nổi bật là ca mổ thông tim bào thai thành công của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1… Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, những kết quả này rất đáng trân trọng, chứng minh được sức sống của nền kinh tế, niềm tin của nhà đầu tư với TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đến nay mới đạt trên 10%; số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao; đóng góp của doanh nghiệp nhà nước cho ngân sách thành phố ngày càng giảm…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trong tháng 6, tình hình thế giới và khu vực chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trong khi đó, TPHCM phải hoàn thành triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM (trước ngày 15-8); sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập. Song song đó, thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở, dưới cơ sở; chuẩn bị nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiều hoạt động quan trọng khác…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là thời điểm “lửa thử vàng, gian nan thử sức”; thời điểm mà cả hệ thống chính trị thành phố phải càng quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng.

"Theo tinh thần của Trung ương vừa chạy vừa xếp hàng, ai sợ trách nhiệm, chạy không cùng tốc độ, chạy chậm hơn thì xuống tốc độ khác...”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh đến việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, khả thi, hiệu quả.

Trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, lãnh đạo các sở, ngành cần chủ động làm việc với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu để chuẩn bị về nhân sự, trụ sở, tài sản công; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thành phố mới…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Sở Tài chính triển khai phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; rà soát tổng thể và sắp xếp, bố trí lại trụ sở, cơ sở vật chất đã được trang bị không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng chí nhấn mạnh cần ưu tiên bố trí trụ sở sau sắp xếp cho y tế, giáo dục.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, nguồn vốn lớn để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công cho từng đơn vị, địa phương, từng dự án, đảm bảo trong quý 2 phải giải ngân đạt 30%. Trong đó, cần linh động trong bố trí, điều chuyển vốn giữa các dự án. Còn các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - một trong 3 động lực tăng trưởng. Đồng chí nhấn mạnh thành phố sẽ có biện pháp với những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở Tài chính tham mưu tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính với chủ trương “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ của chính quyền; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển”. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng nghiên cứu tham mưu UBND TPHCM thực hiện thí điểm không cấp phép xây dựng đối với những đã có quy hoạch rõ ràng. Còn Sở Y tế có giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đang quay trở lại.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp, đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, hoàn tất việc quyết toán ngân sách; rà soát thực hiện các kết luận kiểm toán. Đồng thời, rà soát, có phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công, trụ sở sau sắp xếp hiệu quả, phù hợp; giải quyết tốt việc thanh toán công nợ liên quan đến công ty dịch vụ công ích của địa phương. Đồng chí đề nghị các địa phương tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành sớm việc bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, tham mưu tờ trình của UBND TPHCM trình HĐND TP tại kỳ họp giữa năm…

NGÔ BÌNH - MAI HOA