Kinh tế - xã hội TPHCM 5 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 3-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Võ Văn Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Diệu Thúy.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, qua số liệu thống kê cho thấy, trong bối cảnh 5 tháng đầu năm có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng tình hình kinh tế - xã hội TPHCM có những dấu hiệu tích cực. Trong đó, ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch vẫn giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính của thành phố; thu hút đầu tư dù chưa như kỳ vọng nhưng đã tăng cao; nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã tin tưởng với thành phố. Điều đó cho thấy sự thay đổi trong tư duy, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG



Bên cạnh đó, thành phố tập trung lãnh đạo quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Đến nay, thành phố đã sẵn sàng để sắp xếp cấp xã, chấm dứt mô hình cấp huyện vào đầu tháng 7; sắp xếp cấp tỉnh vào ngày 15-8. Ngoài ra, một số yếu tố mới như Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu… cũng là động lực giúp TPHCM phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ ra một số chỉ tiêu còn nhiều thách thức như tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp (đạt 10,2%), thu ngân sách nhà nước… Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai nhấn mạnh kinh tế - xã hội TPHCM tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu tăng trưởng khá so với tháng trước và với cùng kỳ. Các dự án, công trình trọng điểm, công trình giao thông kết nối tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 113.364 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 544.447 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,4% so với tháng trước và tính chung 5 tháng thì đạt 20,36 tỷ USD, tăng 16,1% cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với tháng 5-2024; lũy kế 5 tháng tăng 8,2% cùng kỳ; trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 8,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt hơn 245.700 tỷ đồng, đạt 47,26% dự toán, tăng 4,38% cùng kỳ.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, một số hạn chế là giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra; số lượng doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ… Việc triển khai tổ chức giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh cũng ít nhiều tác động tâm tư, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Cụ thể, tính đến hết ngày 28-5, số liệu từ Kho bạc nhà nước khu vực II cung cấp cho biết TPHCM đã giải ngân 8.710 tỷ đồng, đạt 10,2% tổng mức vốn đầu tư công năm 2025.

Số doanh nghiệp thành lập mới là 13.894 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 79.625 tỷ đồng, giảm 31,4% về số lượng, giảm 54% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung là 234.131 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 5 tháng đầu năm 2025 là 313.756 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Có 1.534 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,4% so với cùng kỳ; có 20.382 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 6,7% so với cùng kỳ; 7.583 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tương đương so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, với nhiều kết quả chuyển biến trong đổi mới sáng tạo, TPHCM tăng 1 bậc lên vị trí 110 trên bảng xếp hạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 và lần đầu tiên lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech với tốc độ tăng trưởng cao và hiện đứng Top 30 toàn cầu về Blockchain - hạng 2 khu vực Đông Nam Á. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP luôn tăng trong thời gian qua, trong đó đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng TFP là 74%.

Trong tháng 5, TPHCM đã hoàn thành nâng cấp, tái kiến trúc hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số đảm bảo việc đưa vào vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp cấp tỉnh.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đưa vào vận hành cổng tiếp nhận và điều phối chính quyền số, kịp thời tiếp nhận và điều phối, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương số 2 cấp; đưa vào vận hành hệ thống thông tin theo dõi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW toàn thành phố.

Trong tháng 6, Sở KH-CN TPHCM đề xuất xây dựng một số chính sách phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, nhóm chính sách phát triển, trọng dụng nhân lực trình độ cao; tăng cường đầu tư, hạ tầng; chính sách hoạt động hiệu quả Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, tham mưu UBND TPHCM hoàn thành báo cáo đánh giá tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, kế hoạch đưa TPHCM vào nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu; tham mưu chỉ đạo triển khai đảm bảo nguồn kinh phí bố trí và chi phục vụ KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt tỷ lệ 3% GRDP; triển khai chương trình đào tạo thí điểm về AI cho học sinh phổ thông…

NGÔ BÌNH - MAI HOA