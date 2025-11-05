Thú vị công việc bình luận viên đua ghe Ngo

Điều làm nên sự cuốn hút, sôi nổi, hấp dẫn của các giải đua ghe Ngo không chỉ đến từ những nhịp dầm bứt tốc vun vút, tiếng hò reo cổ vũ hàng chục ngàn khán giả 2 bờ sông, mà còn có sự đóng góp của những bình luận viên (BLV) máu lửa, sôi nổi ở mỗi lượt thi đấu.

Hàng ngàn vận động viên quy tụ tại sông Maspéro (TP Cần Thơ) để tham gia giải đua

Để hiểu hơn về công việc của một "BLV ghe Ngo", PV Báo SGGP có cuộc trao đổi với BLV Quốc Khởi, người đã có gần 20 năm gắn bó với các giải đấu đua ghe Ngo lớn nhất khu vực ĐBSCL.

﻿BLV Quốc Khởi tại giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025

Phóng viên: Cơ duyên nào Quốc Khởi đến với công việc này?

BLV ghe Ngo Quốc Khởi: Mình tốt nghiệp đại học từ năm 1998, ngay sau đó công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng (nay là Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Cần Thơ) cho tới bây giờ. Quốc Khởi được phân công với vai trò là phóng viên biên tập mảng văn hóa – xã hội.

Đến mùa giải đua ghe Ngo năm 2008, Quốc Khởi được giao ghi tường thuật kết quả thi đấu các cặp ghe, rồi chuyển cho 2 MC bình luận trong lúc truyền hình trực tiếp. Thế nhưng, vì trên sóng trực tiếp cách ghi chép này không hiệu quả do có “độ trễ”, nên lãnh đạo đài đã yêu cầu Quốc Khởi lên ngồi cùng MC để bình luận trực tiếp.

Quốc Khởi lúc đó rất lo lắng và bỡ ngỡ lắm, vì trước giờ mình chỉ viết thôi, chưa đọc tin bao giờ chứ đừng nói đến bình luận trực tiếp trên sóng. Cái giọng của mình là miền Tây rặt, theo kiểu “bắt con cá gô, bỏ vô gổ, nhảy gồ gồ”,... Rất là ngại, nhưng được động viên, mình cũng lấy hết can đảm để bình luận lần đầu theo kiểu “thấy sao thì nói vậy”.

Ấy vậy mà, không ngờ nhờ vào cái đậm chất miền Tây, cái quê mùa của Quốc Khởi mà khán giả, người hâm mộ ghe Ngo phản hồi khá tích cực, lãnh đạo đài cũng khen vì nói có duyên và quan sát nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, cũng có thể ghe Ngo là môn thể thao truyền thống, dân dã, mang tính cộng đồng cao, nên người xem thích cái mộc mạc, bình dị trong cách bình luận của Quốc Khởi. Từ cơ duyên này, Quốc Khởi đã gắn bó với công việc bình luận đua ghe Ngo cho đến nay đã gần 20 năm.

Hàng ngàn vận động tham gia tranh tài tại giải Đua ghe Ngo trên dòng sông Maspéro (TP Cần Thơ)

Bình luận viên ghe Ngo cần những kỹ năng gì?

BLV ghe Ngo Quốc Khởi: Bình luận ghe Ngo là cái nghề khá đặc thù, nói là nghề cũng không đúng, vì mỗi năm làm có 1 lần, mỗi lần cũng chỉ có 2 ngày, nhưng áp lực, cường độ công việc trong 2 ngày này rất cao.

Quá trình làm việc, thì Quốc Khởi nhận thấy để làm tốt công việc bình luận các giải ghe Ngo thì cần 3 yếu tố. Thứ nhất là một số kỹ năng nghiêng về thiên phú, nôm na là cái trời cho, như: chất giọng, khả năng quan sát nhanh nhạy, kỹ năng ngôn từ… Quốc Khởi thì may mắn là người con sinh ra nơi miền sông nước cù lao, từ nhỏ đã nhìn sông, nhìn nước, nhìn ghe tàu quen rồi… kết hợp với chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn nên bản thân cũng có mớ vốn liếng về ngôn từ.

Điều thứ hai và quan trọng nhất là đam mê. Công việc này không đam mê thì không thể làm tốt được. Trong khoảng 60 đến 70 đội ghe Ngo mỗi mùa giải, khi đam mê Quốc Khởi sẽ biết đội nào vô địch nhiều nhất ở các mùa giải, vô địch năm nào, đội ghe đó đến từ địa phương nào…

Đông đảo khán giả chen chúc theo dõi các cặp ghe Ngo tranh tài

Cũng từ đam mê, Quốc Khởi có thể dành cả tháng liền để tìm đến các đội ghe Ngo trước thời điểm giải đua khởi tranh. Những chuyến đi này giúp mình có thể lắng nghe, chia sẻ và nắm thêm các thông tin hữu ích cho công việc bình luận.

Sau cùng, Quốc Khởi nghĩ làm gì cũng phải có sự hiểu biết, phải có kiến thức về lĩnh vực bản thân đang làm. Mình phải đầu tư, mày mò tìm hiểu bài bản, góp nhặt từng cái hay để có sự hiểu một cách thấu đáo, nếu hời hợt thì sẽ rất khó đạt kết quả như kỳ vọng.

Nhiều người hâm mộ môn thể thao ghe Ngo ngâm mình dưới nước để theo dõi các cặp đấu

Điều gì khiến anh gắn bó với công việc "bình luận viên đua ghe Ngo"?

BLV ghe Ngo Quốc Khởi: Bên cạnh công việc là bình luận viên ghe Ngo, bản thân mình cũng là một người hâm mộ môn thể thao truyền thống này của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đua ghe Ngo được nhiều người ví là “môn thể thao vua” của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long.

Người dân và du khách ở 2 bờ sông Maspéro theo dõi giải đua

Bên cạnh yếu tố truyền thống văn hoá đặc sắc, đua ghe Ngo còn mang đậm tính cộng đồng mà khó có môn thể thao nào có được. Ngay từ lúc tập luyện, chúng ta đã thấy cả cộng đồng chung tay góp sức vào. Ban quản trị chùa, sư sãi, huấn luyện viên thì gom, tập hợp tay bơi về tập luyện. Chính quyền địa phương thì sốt sắn vận động kinh phí hỗ trợ cho đội ghe nhà. Bà con phum sóc, già trẻ, gái trai chung tay góp sức lo cơm nước cho vận động viên, người thì đi kiếm cây để sửa ghe... Rồi đến lúc thi đấu, tất cả như hòa là một, dưới sông thì 60 đến 70 tay bơi hòa chung nhịp dầm theo tiếng còi thúc nhịp, hai bên bờ sông là tiếng reo hò, cổ vũ sôi động của hàng chục ngàn khán giả. Đây chính là những giây phút, hình ảnh khiến Quốc Khởi càng thêm yêu thích và gắn bó với công việc "bình luận viên đua ghe Ngo".

Rất nhiều anh em đã đặt cho Quốc Khởi những biệt danh khác nhau. Trong đó, có một cách gọi mà Quốc Khởi cảm thấy thích khi mọi người nói về mình là “người kể chuyện ghe Ngo bên dòng sông Maspéro”. Vì nguyện vọng của Khởi không chỉ là ngồi đó bình luận ai thắng, ai thua, mà là để góp vào những câu chuyện, hình ảnh đẹp, hấp dẫn của môn thể thao vua miệt sông nước.

Xin cảm ơn anh!

TUẤN QUANG