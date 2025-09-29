Hà Tĩnh: Thông tuyến Quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sau sạt lở

Chiều tối 29-9, Thượng tá Nguyễn Đức Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tuyến Quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thông được 1 làn xe.

Quốc lộ 8A đã thông suốt trở lại sau thời gian bị ách tắc do sạt lở

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh). Đến khoảng 7 giờ sáng 29-9, tại Km77+300 tuyến Quốc lộ 8A (đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1) đã xảy ra sạt lở đất đá, cây đổ từ trên vách núi cao xuống, chắn ngang đường, kéo dài hàng chục mét.

Vụ sạt lở gây ách tắc giao thông, khiến các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại không thể lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo, trực chốt ở hai đầu địa điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, dời dọn các khối đất đá, cây xanh trên mặt tuyến Quốc lộ 8A.

Các phương tiện lưu thông qua lại sau khi khu vực sạt lở trên Quốc lộ 8A đã được khắc phục

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đơn vị chức năng đã dời dọn xong khoảng gần 1.000m3 đất đá, cây cối, giải phóng khu vực hiện trường giúp các phương tiện lưu thông trở lại.

Một số khu vực vách núi bên tuyến Quốc lộ 8A tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá rơi nguy hiểm

Do thời tiết đang có mưa nên dọc tuyến Quốc lộ 8A vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, cây cối đổ tràn xuống đường. Người điều khiển các phương tiện lưu thông qua lại khu vực này cần hết chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

DƯƠNG QUANG