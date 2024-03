Sáng 23-3, tại Nhà hát Hòa Bình, The Art of Living và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức chương trình "Kiến thức sâu sắc - Văn hóa, âm nhạc và kiến thức vượt thời gian" cùng với Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (Ấn Độ).

Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Ảnh: THÚY BÌNH

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar là một nhà hoạt động nhân đạo và giáo viên thiền nổi tiếng thế giới. Các quan điểm và tầm nhìn của Gurudev Sri Sri Ravi Shankar luôn hướng về một xã hội không căng thẳng và phi bạo lực thông qua việc khơi dậy các giá trị nhân văn, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới nâng cao trách nhiệm và hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Nghi thức thắp nến trước khi bước vào chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm 1981, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar sáng lập The Art of Living, một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục và nhân đạo. Với mạng lưới tình nguyện viên lớn nhất thế giới cùng nhiều dự án xã hội và chương trình giáo dục ý nghĩa, The Art of Living đã có tác động tích cực đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở hơn 180 quốc gia. Thông qua các khóa học của The Art of Living, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đã mang những thực hành cổ xưa vốn chỉ được lưu giữ theo truyền thống đến với công chúng. Thầy xây dựng nhiều kỹ thuật phát triển bản thân có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để làm lắng dịu tâm trí, truyền sự tự tin và lòng nhiệt tình. Một trong những kỹ thuật độc đáo mà Gurudev Sri Sri Ravi Shankar truyền dạy là Sudarshan Kriya. Đây là kỹ thuật thở hỗ trợ hiệu quả sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Tiết mục biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế, Lưu thủy, Bình bán, Kim tiền. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục hòa tấu dân ca "Lý ngựa ô". Clip: THÚY BÌNH

Trong chương trình tại TPHCM, Ban tổ chức đã dàn dựng các tiết mục ca múa nhạc mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, hòa cùng những cung bậc, giai điệu âm nhạc đương đại, vui tươi, ý nghĩa như các bản Nhã nhạc cung đình Huế: Lưu thủy, Bình bán, Kim tiền; dân ca Nam bộ Lý ngựa ô; ca khúc Một vòng Việt Nam, Ơi cuộc sống mến thương…

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar chụp ảnh cùng các tình nguyện viên, khán giả, các em thiếu nhi, học sinh, sinh viên... Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH