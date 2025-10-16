Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới ánh sáng quang vinh”

Tối 15-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Dưới ánh sáng quang vinh” đã diễn ra tại 3 điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa.

Đến dự tại điểm cầu phường Bình Dương có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Tiết mục nghệ thuật “Việt Nam ngày mới” tại điểm cầu phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: Trúc Giang

Đến dự tại điểm cầu phường Bà Rịa có các đồng chí: Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM…

Đến dự tại điểm cầu phường Sài Gòn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sáng quang vinh” gồm ba chương lớn: Sáng mãi niềm tin - Rạng rỡ Thành phố - Tự hào Việt Nam, dẫn dắt người xem đi qua hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng, 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, để cùng hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình kết nối trực tiếp 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa đã tạo thành một không gian văn hóa - nghệ thuật đồng nhất, lan tỏa khí thế đại hội. Nếu phường Sài Gòn được chọn là điểm cầu trung tâm, nơi chuyển tải chủ đề lớn và không khí chủ đạo, thì phường Bình Dương và phường Bà Rịa mang đến sắc thái riêng, phản ánh sự hợp lực, gắn kết giữa các địa phương trong không gian phát triển mới của vùng Đông Nam bộ.

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, các tiết mục nghệ thuật với quy mô lớn quy tụ hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng: Dàn nhạc giao hưởng HBSO, hợp xướng Phương Nam, các nhóm ca múa, lực lượng vũ trang, sinh viên, thiếu nhi… tạo nên không gian trình diễn hùng tráng, lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Đảng, Bác Hồ và dân tộc.

Tại phường Bình Dương và phường Bà Rịa, chương trình được xây dựng với những tiết mục nghệ thuật mang bản sắc vùng đất, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và hội nhập. Những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước như: Người là niềm tin tất thắng, Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng, Biển, mặt đất và bầu trời… vang lên như lời khẳng định quyết tâm đoàn kết - phát triển của cả Thành phố.

Chương trình gửi gắm thông điệp về tầm nhìn phát triển mới: mở rộng không gian phát triển vùng, đưa TPHCM trở thành “siêu đô thị” tầm cỡ quốc tế, trung tâm tài chính - công nghệ cao, trung tâm kinh tế biển, công nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng của khu vực.

NHÓM PV