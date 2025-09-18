Chuyên gia đề xuất bắt buộc các nhà sản xuất ô tô phải nội địa hóa

Trước thực trạng ngành ô tô phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần đưa ra cơ chế ràng buộc để buộc các doanh nghiệp sản xuất phải nội địa hóa, nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ngày 18-9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Nội địa hóa ngành ô tô với nền kinh tế độc lập, tự chủ” với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội, chuyên gia và doanh nghiệp.

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, sau hơn 30 năm với nhiều chính sách hỗ trợ, tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn thấp. Với xe bốn chỗ, tỷ lệ chỉ đạt 10-20%; xe tải, xe khách cao hơn nhưng vẫn dưới kỳ vọng. Mỗi năm, ngành ô tô phải chi gần 10 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, khiến sản phẩm thiếu sức cạnh tranh, phụ thuộc vào nước ngoài và không hình thành chuỗi cung ứng nội địa.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm

GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đại biểu Quốc hội, nhấn mạnh: “Chủ trương nội địa hóa là đúng và tất yếu. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thuế và ưu đãi thì chưa đủ, mà phải có công cụ bắt buộc các nhà sản xuất thực hiện tiến độ nội địa hóa, nếu không sẽ khó tồn tại”.

TS Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương - Bộ Công thương.

Theo TS Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công thương), năm 2024 thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 580.000 ô tô, bao gồm nhập khẩu và sản xuất trong nước. Dự báo đến năm 2030-2035, nhu cầu có thể đạt 900.000 đến 1 triệu xe mỗi năm, cho thấy tiềm năng rất lớn.

Các đại biểu cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp ô tô có vai trò quan trọng, không chỉ giải quyết việc làm, tạo hệ sinh thái sản xuất mà còn là nền tảng phát triển các ngành công nghiệp khác. Vì vậy, Việt Nam cần sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn mới phù hợp xu hướng kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, quản trị thông minh, đồng thời khuyến khích và buộc doanh nghiệp tăng tỷ lệ nội địa hóa.

PHAN THẢO