Chuyên gia, doanh nghiệp nhận định lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2026

Sáng 4-11, tại TPHCM diễn ra Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2026, do trang tin điện tử VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức.

Quang cảnh diễn đàn

Tại phiên thảo luận với chủ đề "Bức tranh vĩ mô 2026 - Toàn lực cho tăng trưởng", các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đều có những nhận định lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, sự ổn định về kinh tế vĩ mô, chính trị, niềm tin của người tiêu dùng trong nước, cũng như của các nhà đầu tư và thị trường quốc tế đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam là nền tảng quan trọng để tin vào triển vọng tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo của kinh tế Việt Nam.

Năm 2025, dù có những khó khăn nhưng đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng.

Đáng chú ý, việc Việt Nam và Hoa Kỳ vừa công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho hàng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026.

Ngoài ra, sự gia tăng vốn đầu tư của cả khu vực doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng tiêu dùng nội địa... sẽ là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong năm 2026.

Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế, World Bank Việt Nam đánh giá, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Theo ông, ở thời điểm đầu năm 2025, "câu chuyện" vô cùng khác bây giờ, với nhiều tình huống phức tạp từ thế giới, cùng chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ khiến doanh nghiệp xuất khẩu vô cùng lo ngại.

Nhưng đến thời điểm này, xuất khẩu đã phục hồi một cách vô cùng bền bỉ. Đồng thời, những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong đàm phán với Hoa Kỳ sẽ giúp xuất khẩu phục hồi tốt trong thời gian tới.

"Ngoài thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam có rất nhiều FTA, nhưng hiện tại doanh nghiệp chưa thực sự tối ưu hết những FTA này ở các thị trường tiềm năng như EU hay ASEAN", ông Sacha Dray nhìn nhận.

Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ, năm 2025, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và sau đó Quốc hội thông qua Nghị quyết 198 thể chế hóa Nghị quyết 68 là sự động viên, cổ vũ rất lớn cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Ông Thành cho rằng, sứ mệnh của mỗi doanh nhân là nỗ lực, cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của nền kinh tế, vì thế, mỗi doanh nghiệp đều đang nỗ lực cho chặng nước rút cuối năm nay và chuẩn bị kế hoạch cho năm tới. Với những tín hiệu lạc quan, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 9% - 10% trong năm 2026.

THANH DUNG