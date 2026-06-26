Chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành GD-ĐT về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, sáng 15-6-2026 - Ảnh: TTXVN

Theo đó, ngày 15-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Bộ GD-ĐT và một số cơ quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT (Nghị quyết số 71-NQ/TW).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó có công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027. Theo đó, để năm học mới thực sự trở thành minh chứng cho năng lực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW trong thực tiễn, mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục cần rà soát tổng thể, tập trung cao độ và có giải pháp hiệu quả triển khai nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 (kết hợp hội nghị Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026); chỉ đạo bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức đồng loạt lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng 5-9.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo; linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên"; nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu, biên chế "cứng" cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT nghiên cứu việc phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh/lớp; phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về GD-ĐT cấp ở xã và đề xuất phương án xử lý (hoàn thành trong quý 3-2026); tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa chuyên môn và điều tiết nhân sự hợp lý để nâng tỉ lệ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trình độ chuyên môn, chấm dứt tình trạng xã trắng không có người phụ trách giáo dục trong năm 2026.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì sửa đổi, hoàn thiện các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia; nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm nhiều mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế "quản lý giáo dục", tăng biên chế "trực tiếp giảng dạy"; tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các trường có nhiều điểm trường. Kiên quyết không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn việc chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; không để lãng phí, xuống cấp các công trình, trụ sở sau sắp xếp trong khi thiếu nơi vui chơi, học tập, khám chữa bệnh.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo UBND các cấp khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn; xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số; tập trung tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới.

Bộ GD-ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn. Cùng với đó, Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích;...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng kết luận về định hướng phát triển GD-ĐT trong thời gian tới. Theo đó, cần quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới GD-ĐT đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước; phải nắm bắt xu hướng phát triển của những ngành nghề mới, cũng như dự báo những ngành nghề sẽ không tồn tại do ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Cùng với đó, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng, giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia, học nghề không phải là lựa chọn thứ hai mà là con đường thiết thực để có việc làm, thu nhập, cơ hội học tiếp và phát triển lâu dài.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhân lực, chuyển đối số, đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Cấp ủy, chính quyền, bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp phải coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không “khoán trắng” cho ngành GD-ĐT.

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LÂM NGUYÊN