Nhiều trường đại học bắt đầu công bố xét tuyển bổ sung

Chiều nay, 11-8, nhiều trường đại học thông báo thông tin xét tuyển bổ sung. Mức điểm xét tuyển bổ sung của các trường bằng với điểm chuẩn đợt 1.

Giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng dẫn sinh viên ngành Điều dưỡng học thực hành - Ảnh: THANH HÙNG

Phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 chương trình đào tạo gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Tài chính, Ngân hàng; Marketing, Quản trị; Kinh doanh quốc tế, Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế, Kế toán doanh nghiệp; Thương mại điện tử, với mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm (thang điểm 100) trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22-8 đến ngày 22-9. Thí sinh xem thông báo xét tuyển bổ sung tại link: tuyensinh.ueh.edu.vn

Sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM trong giờ học lý thuyết - Ảnh: THANH HÙNG

Trường ĐH Công thương TPHCM thông báo tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu các ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với ĐH Lỗ Đông (Trung Quốc) và Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Shinawatra (Thái Lan). Với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng điểm xét tuyển là 16 điểm; với học bạ THPT là 20 điểm; kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 600 điểm và điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM từ 20 điểm.

Thông tin xét tuyển bổ sung các ngành của Trường ĐH Công thương TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung các chương trình đào tạo đại học chính quy từ ngày 13-8. Mức điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn đợt 1 trường đã công bố trước đó. Trường áp dụng 3 phương thức cho xét tuyển bổ sung gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội.

Cụ thể, mức điểm xét tuyển bổ sung ngành Y khoa và Răng hàm mặt là 22 điểm theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT. Đồng thời, mức điểm xét tuyển bổ sung theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội ngành Y khoa là 650 điểm và 85 điểm, ngành Răng hàm mặt là 600 điểm và 75 điểm.

Giờ học thực hành của sinh viên ngành Răng hàm mặt Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh: THANH HÙNG

Đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền, điểm xét tuyển bổ sung là 20 điểm theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 570 điểm và 70 điểm theo phương thức xét kết quả điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội.

Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 18 điểm, phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT là 19 điểm, phương thức xét kết quả ĐGNL của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội lần lượt là 550 điểm và 70 điểm.

Bên cạnh đó, hai ngành Luật và Luật kinh tế cũng có mức điểm xét tuyển bổ sung gồm: phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm, phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT là 18 điểm.

Đối với các ngành học còn lại, mức điểm xét tuyển bổ sung lần lượt là 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và 70 điểm đối với kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến tại website: https://tuyensinh.ntt.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở của trường

THANH HÙNG