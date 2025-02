Sáng 28-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an thông tin, ngày 18-2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1-3-2025), theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức.

Theo đó, về chức năng, nhiệm vụ, Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm từ các bộ, ngành, gồm:

Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ TT-TT (trước đây). Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT (trước đây). Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện; giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không tại địa phương.

Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ LĐTB-XH (trước đây). Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận toàn bộ chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại địa phương.

Trụ sở Bộ Công an

Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT (trước đây), Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Cục Đường bộ Việt Nam; phòng cảnh sát giao thông thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công an cấp xã đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.

Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Bộ Công an giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ tư pháp); phòng hồ sơ nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện Bộ Công an cũng thông tin, các thủ tục hành chính cụ thể đối với từng lĩnh vực sẽ được triển khai ngay sau khi các quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực và đã được công bố chi tiết trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và trên cổng thông tin điện tử của công an các đơn vị, địa phương theo quy định.

Về tổ chức, bộ máy công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (công an cấp tỉnh và công an cấp xã). Trong lần sắp xếp, tinh gọn này, tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục giảm 1 cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ), 7 phòng, 694 công an cấp huyện (tương đương cấp phòng); giảm 5.916 đội thuộc công an cấp huyện.

Hiện nay, Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng, ban hành thông tư liên tịch để giải quyết toàn diện các vấn đề trong quan hệ phối hợp về công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự giữa cơ quan điều tra với Viện Kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân ở địa phương khi không tổ chức công an cấp huyện.

Tin liên quan Bộ trưởng Bộ Công an nói về việc tinh gọn, không tổ chức công an cấp huyện

ĐỖ TRUNG