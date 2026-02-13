Ngân hàng ACB giảm đến 2%/năm lãi vay cho hộ kinh doanh

Cơ chế chương trình được thiết kế bám sát “nhịp sống” của hộ kinh doanh. Doanh thu hằng ngày – từ quét QR, chuyển khoản đến tiền thu cuối ngày – càng tập trung về tài khoản ACB, thì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao. Chính dòng tiền này trở thành “đòn bẩy” để ngân hàng tự động giảm lãi suất vay cho kỳ kế tiếp, đồng nghĩa doanh thu về ACB càng nhiều thì lãi vay khách hàng phải trả càng giảm, với mức ưu đãi có thể lên đến 2%/năm.
Toàn bộ quá trình đăng ký và theo dõi ưu đãi được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, minh bạch và dễ kiểm soát. Khách hàng vẫn chủ động sử dụng dòng tiền cho nhập hàng, thanh toán chi phí, trả lương…, trong khi mức giảm lãi suất được hệ thống tự động áp dụng theo từng kỳ vay.