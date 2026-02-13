Ngân hàng ACB giảm đến 2%/năm lãi vay cho hộ kinh doanh

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thị trường có dấu hiệu nhích lên, nhiều hộ kinh doanh lo ngại chi phí vốn gia tăng, thì ACB lại gây chú ý với một bước đi “ngược dòng”: giảm lãi vay tự động đến 2%/năm cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh. Bước đi này đánh trúng nỗi lo lớn nhất của người kinh doanh cuối năm – áp lực dòng tiền.

Các chương trình của ACB giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành giai đoạn mới

Cơ chế chương trình được thiết kế bám sát “nhịp sống” của hộ kinh doanh. Doanh thu hằng ngày – từ quét QR, chuyển khoản đến tiền thu cuối ngày – càng tập trung về tài khoản ACB, thì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao. Chính dòng tiền này trở thành “đòn bẩy” để ngân hàng tự động giảm lãi suất vay cho kỳ kế tiếp, đồng nghĩa doanh thu về ACB càng nhiều thì lãi vay khách hàng phải trả càng giảm, với mức ưu đãi có thể lên đến 2%/năm.

Toàn bộ quá trình đăng ký và theo dõi ưu đãi được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, minh bạch và dễ kiểm soát. Khách hàng vẫn chủ động sử dụng dòng tiền cho nhập hàng, thanh toán chi phí, trả lương…, trong khi mức giảm lãi suất được hệ thống tự động áp dụng theo từng kỳ vay.

