Giáp Tết Bính Ngọ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng gần 1 tỷ đồng cho trẻ em ung thư

Các phong bao lì xì được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao đỏ tặng cho bé gái, bao xanh cho bé trai. Món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ. Khoa Ung bướu hiện có gần 140 bệnh nhi điều trị nội trú. Một số em đã có lịch xuất viện trong ngày. Tuy vậy, khi nghe tin ông đến thăm và lì xì, nhiều em xin gia đình nán lại để được gặp, nhận những lời chúc mừng ấm áp dịp giáp Tết Bính Ngọ.

Số tiền trao tặng là khoản lì xì sớm do bà Lê Hồng Thủy Tiên (vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn), Tổng Giám đốc IPPG, gửi đến ông trước tết. Ông quyết định dành toàn bộ để hỗ trợ các bệnh nhi Khoa Ung bướu, góp thêm một phần chi phí để gia đình các em có cái tết đủ đầy hơn. Với ông, những cái bắt tay nhỏ bé, lời chúc đầu năm còn ngọng nghịu và ánh mắt rạng rỡ của các em là món quà lớn nhất. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục các hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua.

