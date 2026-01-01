Côn Đảo đón những du khách đầu tiên trong năm mới 2026

Ngày 1-1-2026, chuyến bay mang số hiệu 0V8057 của Hãng hàng không Vasco xuất phát từ trung tâm TPHCM đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Côn Đảo, đưa 72 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) trong ngày đầu tiên của năm mới 2026.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải và Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam, lãnh đạo Cảng hàng không Côn Đảo và Hãng hàng không Vasco đã ra đón, tặng hoa và gửi lời chúc mừng năm mới tới những du khách đầu tiên đặt chân tới Côn Đảo trong năm 2026.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải tặng hoa cho những du khách đầu tiên khi đến sân bay Cỏ Ống. Ảnh: LÝ HUYỀN

Hoạt động chào đón du khách được tổ chức thân thiện, thể hiện sự hiếu khách và quyết tâm của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện với du khách.

Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của địa phương. Không ít du khách chia sẻ, việc được lãnh đạo đặc khu trực tiếp ra chào đón là một trải nghiệm đặc biệt, tạo cảm giác gần gũi và để lại dấu ấn tốt đẹp ngay khi đặt chân tới đảo.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo chụp hình lưu niệm cùng những du khách đầu tiên trong năm mới 2026 và phi hành đoàn. Ảnh: LÝ HUYỀN

Thời gian qua, Côn Đảo đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử – văn hóa và hệ sinh thái đặc thù. Trong năm 2025, địa phương đã đón hơn 612.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm du lịch Côn Đảo tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đặc khu. Sự kiện đón những vị khách đầu tiên trong năm mới không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch năm 2026, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Côn Đảo – điểm đến thân thiện, hấp dẫn, giàu giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đến với du khách.

QUANG VŨ - LÝ HUYỀN