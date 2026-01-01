Miền Trung rộn ràng đón những vị khách "xông đất" đầu năm

Sáng 1-1, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức đón những du khách đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Hội An.

Những hành khách đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Tại ga đến nội địa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay VN157 từ Hà Nội do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác đã đưa 182 hành khách đến TP Đà Nẵng. Ngay khi hạ cánh, du khách bất ngờ và thích thú khi được tặng hoa, quà lưu niệm, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật chào mừng năm mới. 3 hành khách may mắn đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng được trao tặng cặp vé khứ hồi nội địa. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm booth “360° Welcome Danang” chụp ảnh lấy liền và thưởng thức ly cà phê Đà Nẵng ấm áp, khởi đầu hành trình khám phá thành phố.

Du khách được trải nghiệm chụp ảnh lấy liền tại ga đến quốc tế - - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Tại ga đến quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tiếp tục đón chuyến bay từ Manila (Philippines) do Hãng Cebu Pacific Air khai thác với 180 hành khách. Trong buổi sáng cùng ngày, ngành du lịch thành phố cũng đón thêm 7 chuyến bay quốc tế đến từ Incheon, Busan, Bangkok, Đài Bắc, Hồng Kông, Kuala Lumpur và Singapore với khoảng 1.200 du khách. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chụp ảnh lưu niệm và tặng ấn phẩm du lịch được triển khai xuyên suốt, tạo không khí rộn ràng trong ngày đầu năm 2026.

Tại Cảng hàng không Chu Lai, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức đón hành khách trên hai chuyến bay đầu năm gồm VJ1370 từ TPHCM và VN1641 từ Hà Nội. 3 hành khách may mắn trên chuyến bay VN1641 được tặng cặp vé khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines, cùng quà đặc trưng địa phương và voucher trải nghiệm dịch vụ du lịch Đà Nẵng.

Chương trình nghệ thuật chào đón những du khách quốc tế đến với TP Đà Nẵng

TP Đà Nẵng đón tiếp những vị khách đầu tiên, gửi đi thông điệp về sự thân thiện, mến khách

Cùng thời điểm, tại khu vực Chùa Cầu, đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2026 được đón tiếp trang trọng. Sau nghi thức chào mừng, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống, giao lưu, nhận hoa và quà lưu niệm trước khi tham quan các điểm di sản tiêu biểu theo lộ trình được thiết kế sẵn.

Năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu phục vụ 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với năm 2025. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Du khách được thưởng thức ly cà phê Đà Nẵng và check-in góc Đà Nẵng

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới ngành du lịch sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tập trung thị trường nội địa có đường bay trực tiếp và các thị trường quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Australia, Trung Đông, CIS và Nga. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và nông nghiệp nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Tại TP Huế, đúng 7 giờ sáng cùng ngày, chuyến bay VN1541 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đưa hơn 180 hành khách đến Huế trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Những hành khách đầu tiên, cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng chuyến bay, đã được lãnh đạo TP Huế đón tiếp nồng nhiệt, tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Chuyến bay VN1541 khởi hành từ Hà Nội đưa 180 vị khách đầu tiên đến Huế, sáng 1-1

Lãnh đạo TP Huế chào đón những vị khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không

Đặc biệt, hai hành khách may mắn trên chuyến bay đã được trao tặng hai vé máy bay khứ hồi nội địa cùng quà lưu niệm của Sở Du lịch TP Huế. Các hành khách còn lại cũng được nhận quà lưu niệm, thưởng thức chương trình múa lân rộn ràng và những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, tạo nên không khí thân thiện, ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Huế.

TP Huế long trọng đón tiếp những vị khách đầu năm

Tại tỉnh Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát đón nhiều chuyến bay cùng những vị khách “xông đất” đầu năm. Sáng cùng ngày, Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức đón đoàn khách đầu tiên trên chuyến bay VN1392, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), đưa 185 hành khách đến Gia Lai du lịch đầu năm mới.

Tại buổi đón tiếp, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tặng hoa chào mừng những vị khách đầu tiên. Thông qua hoạt động này, bà Chung mong muốn gửi đi thông điệp về sự thân thiện, mến khách của vùng “đất võ, trời văn”.

Tỉnh Gia Lai đón tiếp các vị khách đầu tiên vào buổi sáng 1-1-2026

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL, năm 2025, du lịch Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 29.000 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 35.000 tỷ đồng.

Những vị khách đầu tiên "xông đất" tại tỉnh Gia Lai

Để đạt mục tiêu đề ra, Gia Lai đang tái cấu trúc toàn diện ngành du lịch theo hướng năng động, hiện đại và văn minh. Năm 2026 được kỳ vọng là năm bứt phá của du lịch tỉnh. Gia Lai sẽ phát huy lợi thế sáp nhập hai vùng sinh thái – văn hóa đặc trưng, từ duyên hải Nam Trung bộ đến đại ngàn Tây Nguyên. Cùng với đó, nhiều sản phẩm du lịch mới sẽ được đưa vào khai thác, tạo dấu ấn rõ nét với du khách trong nước và quốc tế.

