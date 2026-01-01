TPHCM đón đoàn khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026

Sáng 1-1-2026, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo ngành du lịch, các đơn vị hàng không đã tham dự lễ đón.

Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện và sống động của TPHCM trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chào đón những vị khách tham quan thành phố ngày đầu năm

Hai chuyến bay quốc tế “xông đất” TPHCM sáng đầu năm gồm chuyến bay VN30 từ Đức đến TPHCM của Vietnam Airlines, hạ cánh lúc 6 giờ 35 phút tại khu vực băng chuyền 4 và 5, ga đến quốc tế; tiếp đó là chuyến bay QR974 từ Qatar đến TPHCM của Qatar Airways, hạ cánh lúc 7 giờ 15 phút tại cùng khu vực.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hành khách trên hai chuyến bay được lãnh đạo thành phố và ngành du lịch chào đón, trao hoa tươi, quà lưu niệm như lời chúc may mắn và an lành trong năm mới.

Các vị khách đầu tiên trên chuyến bay VN30 từ Đức đến TPHCM của Vietnam Airlines

Không gian đón khách được trang trí theo chủ đề Tết truyền thống, với tiểu cảnh chợ Bến Thành, hoa mai, hoa cúc và cụm chữ “I Love Vibrant HCMC”.

Du khách được trải nghiệm trà tết, bánh mứt, thư pháp, nặn tò he, chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật du lịch Bé Sao và Bé Nón, mang lại không khí ấm áp ngay tại cửa ngõ thành phố.

Bên cạnh đó, ngành du lịch TPHCM cũng gửi tặng các vị khách đầu năm những món quà ý nghĩa, gồm nón lá, voucher dịch vụ du lịch, túi, gối, dù, thú bông, “hộ chiếu ẩm thực” đến từ các doanh nghiệp lữ hành.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM tặng quà lưu niệm đến du khách

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết lễ đón khách đầu năm không chỉ chào mừng những vị khách “xông đất”, mà còn gửi đi thông điệp về một TPHCM năng động, giàu bản sắc và hướng tới tương lai.

Theo ông Phạm Huy Bình, ngành du lịch sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo, để mỗi du khách khi đến TPHCM cảm nhận rõ sự giao hòa giữa truyền thống văn hóa và nhịp sống hiện đại của siêu đô thị lớn nhất cả nước.

Thông tin từ Vietnam Airlines, hôm nay, 1-1-2026 hãng phối hợp với các tỉnh thành trên cả nước tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026, đánh dấu thời khắc khởi đầu năm mới với thông điệp về sự kết nối, lòng hiếu khách và vai trò tiên phong của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trong việc đồng hành cùng phát triển du lịch địa phương.

Du khách với quà tặng vừa nhận được từ ngành du lịch TPHCM

Các hoạt động đón hành khách được triển khai đồng loạt tại nhiều cảng hàng không từ Bắc vào Nam, bao gồm Cảng Hàng không Điện Biên, Cảng Hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An), Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (TP Huế), Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Phù Cát (Gia Lai), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Côn Đảo (TPHCM).

THI HỒNG