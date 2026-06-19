Công an Tây Ninh cảnh báo tin nhắn giả báo phạt nguội để lừa đảo

Ngày 19-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục nhận phản ánh về việc các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông hoặc yêu cầu nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

CSGT Tây Ninh cảnh báo xuất hiện tình trạng tin nhắn giả báo phạt nguội để lừa đảo

Cụ thể, các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn thông báo người dân có vi phạm giao thông hoặc yêu cầu nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong tin nhắn thường kèm theo đường link được thiết kế giống giao diện của các cơ quan nhà nước.

Khi truy cập vào các đường link này, người dân sẽ được dẫn đến một trang web giả mạo có hình thức gần giống với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đáng chú ý, dù nhập biển số xe thật hay biển số không tồn tại, hệ thống vẫn hiển thị thông tin vi phạm giao thông với mức phạt thấp, chỉ vài chục nghìn đồng nhằm tạo tâm lý chủ quan và thúc đẩy người dùng tiếp tục thao tác.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực hoặc mã OTP để “hoàn tất việc nộp phạt”. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh nguồn gốc; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay các dữ liệu bảo mật cá nhân cho bất kỳ ai.

Khi cần kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, người dân nên tra cứu qua các kênh chính thống hoặc cài đặt ứng dụng VNeTraffic để theo dõi tình trạng xử lý vi phạm và phản ánh các hành vi vi phạm giao thông theo quy định. Việc nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng là giải pháp quan trọng để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

QUANG VINH