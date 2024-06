Công an Thái Bình thông tin chính thức về việc bắt giám đốc “La điên”

Sáng 13-6, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La (sinh năm 1957, ở khu Vincom, phường Đề Thám, TP Thái Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.