Công an tìm bị hại của Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital

Ngày 11-6, Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital (Công ty VietNam Capital).

Đối tượng Trương Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital. Ảnh: CACC

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới phương thức, thủ đoạn huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng rồi chiếm đoạt xảy ra tại Công ty VietNam Capital.

Cơ quan điều tra đã xác định các khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại Công ty VietNam Capital là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến công an các địa phương theo địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký với công ty, để mời làm việc, lấy lời khai, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ điều tra



Do đó, cơ quan điều tra đề nghị những ai là khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại Công ty VietNam Capital, chưa đến cơ quan công an để trình báo, làm việc, cung cấp tài liệu thì liên hệ ngay với Công an TP Đà Nẵng, để được xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu); SĐT: 0898234879.

Nếu bị hại không chủ động liên hệ, đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital

Như SGGP đưa tin, có hàng chục khách hàng đã nộp đơn tố cáo Công ty VietNam Capital vì có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công ty VietNam Capital đã lấy danh nghĩa ngân hàng để huy động vốn của hàng trăm người dân dưới hình thức gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao từ 9,5-12,5%/năm.

Qua điều tra và thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng thủ đoạn trả lãi suất cao hơn ngân hàng, công ty này đã lừa hàng trăm người với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

PHẠM NGA