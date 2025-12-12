Công an TP Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12-12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026, là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo chuyển biến tích cực; kết quả, cường độ thực hiện phải cao hơn, biện pháp xử lý quyết liệt hơn.

Đồng thời chủ động trong công tác nắm tình hình; kịp thời nắm, phát hiện, nhận diện, đấu tranh, xử lý những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, các trang mạng xã hội; huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng đặt mục tiêu kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội

“Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm giết người, tội phạm cướp giật, lừa đảo,… Phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ và thời gian liền kề. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên”, Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đột phá đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh thu hút, xúc tiến đầu tư; xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại. Đặc biệt chú trọng chính sách an sinh xã hội, nhất là Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

"Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta sẽ tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật đạt kết quả cao nhất, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi gắm.

Toàn cảnh Lễ ra quân tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng)

Trong năm 2025, Công an TP Đà Nẵng luôn giữ vững ổn định tình hình an ninh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Tội phạm về TTXH tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm 32,5% so với cùng kỳ năm 2024; điều tra làm rõ 1.007/1.253 vụ; bắt, xử lý 2.064 đối tượng (đạt tỷ lệ 80,37%). Đối với lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tiêu cực: đấu tranh, xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Kết quả đã khởi tố điều tra 115 vụ, 233 bị can; phát hiện, xử phạt 196 trường hợp. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 43,95% về số vụ, giảm 33,45% số người chết và giảm 49,33% số người bị thương). Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 76.649 trường hợp vi phạm, xử phạt 82.464 trường hợp. Ngoài ra, phát hiện, bắt giữ 570 vụ/1.061 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.925 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: 32,7kg heroin, 4,5kg cần sa, 7.345 viên và 289,9kg ma túy tổng hợp, 103,2kg cỏ Mỹ,...

PHẠM NGA