Đà Nẵng: Công an xã Trà Leng hỗ trợ người dân tránh lũ

Giữa đêm mưa dữ dội, Công an xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) kịp thời đưa gần 200 người dân đến trụ sở để tránh trú an toàn. Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nấu mì tôm hỗ trợ người dân, tạo sự ấm áp và tinh thần đoàn kết giữa thiên tai khắc nghiệt.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng nấu mì tôm cùng người dân ăn tối

Ngày 26-10, toàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực miền núi bị sạt lở, hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tại xã Trà Leng, mưa lớn diễn ra trong nhiều giờ khiến lũ trên sông, suối dâng cao, đường giao thông bị chia cắt. Nhiều làng mạc bị sạt lở, nhà cửa của bà con đồng bào bị ảnh hưởng, hư hại.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng phối hợp chính quyền, lực lượng phòng thủ dân sự xã đưa gần 200 người dân về trụ sở Công an xã để tránh trú.

Gần 200 người dân tại thôn 1, xã Trà Leng được sơ tán đến trụ sở Công an xã Trà Leng tránh trú

Giữa những cơn mưa nặng hạt, bà con mệt mỏi sau ngày dài chạy lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xã Trà Leng đã cùng nhau nhóm bếp, nấu mì tôm giúp đồng bào có bữa ăn ấm bụng, ngủ nghỉ an toàn.

Hình ảnh từng bát mì giản dị được trao tay người dân không chỉ giúp xua tan cơn đói, mà còn là hơi ấm, điểm tựa tinh thần để đồng bào vượt qua thiên tai, khó khăn.

Những bát mì nóng sưởi ấm lòng dân trong ngày mưa lũ

Theo UBND xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, làm chia cắt giao thông ở địa phương.

Hiện, chính quyền xã tiếp tục triển khai sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ đến nơi tránh trú an toàn.

PHẠM NGA