Xã hội

Đà Nẵng: Công an xã Trà Leng hỗ trợ người dân tránh lũ

SGGPO

Giữa đêm mưa dữ dội, Công an xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) kịp thời đưa gần 200 người dân đến trụ sở để tránh trú an toàn. Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nấu mì tôm hỗ trợ người dân, tạo sự ấm áp và tinh thần đoàn kết giữa thiên tai khắc nghiệt.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng nấu mì tôm cùng người dân ăn tối
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng nấu mì tôm cùng người dân ăn tối

Ngày 26-10, toàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực miền núi bị sạt lở, hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tại xã Trà Leng, mưa lớn diễn ra trong nhiều giờ khiến lũ trên sông, suối dâng cao, đường giao thông bị chia cắt. Nhiều làng mạc bị sạt lở, nhà cửa của bà con đồng bào bị ảnh hưởng, hư hại.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng phối hợp chính quyền, lực lượng phòng thủ dân sự xã đưa gần 200 người dân về trụ sở Công an xã để tránh trú.

z7158061714682_5b077b3bafcbde1fbdc4ed7b8d7d32cc.jpg
z7158059030203_de32456251e4d0b44bb62dea7e4b44c7.jpg
Gần 200 người dân tại thôn 1, xã Trà Leng được sơ tán đến trụ sở Công an xã Trà Leng tránh trú

Giữa những cơn mưa nặng hạt, bà con mệt mỏi sau ngày dài chạy lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xã Trà Leng đã cùng nhau nhóm bếp, nấu mì tôm giúp đồng bào có bữa ăn ấm bụng, ngủ nghỉ an toàn.

Hình ảnh từng bát mì giản dị được trao tay người dân không chỉ giúp xua tan cơn đói, mà còn là hơi ấm, điểm tựa tinh thần để đồng bào vượt qua thiên tai, khó khăn.

z7158059031071_bd1f8ac33f596493eed6ed83b4543dea.jpg
Những bát mì nóng sưởi ấm lòng dân trong ngày mưa lũ

Theo UBND xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, làm chia cắt giao thông ở địa phương.

Hiện, chính quyền xã tiếp tục triển khai sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ đến nơi tránh trú an toàn.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng xã Trà Leng mưa lớn sạt lở sơ tán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn