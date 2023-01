Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ từ việc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết, trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, đa dạng về phương thức, thủ đoạn và có chiều hướng gia tăng.

Công an cho biết, hiện nay, người dân có thể dễ dàng mở nhiều tài khoản ở các ngân hàng thương mại khác nhau. Bên cạnh đó, người bán tài khoản ngân hàng chưa lường trước được các nguy cơ về vi phạm pháp luật trong việc mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng của mình.

Các đối tượng tội phạm đánh vào tâm lý chủ quan này mà đưa ra mức giá hấp dẫn để “dụ dỗ” người dân bán tài khoản ngân hàng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Việc các cá nhân mua bán tài khoản hoặc giao quyền sử dụng tài khoản của mình cho các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch để sử dụng là hành vi cực kỳ nguy hiểm.

Qua đó, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện một số hành vi như: rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, việc mua bán tài khoản, giao quyền sử dụng tài khoản của cá nhân cho người khác sử dụng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm pháp luật. Do đó, người dân cần chủ động trong việc quản lý, sử dụng tài khoản của cá nhân mình.

Công an TPHCM chia sẻ, trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề và tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, ngày càng đa dạng về phương thức, thủ đoạn và có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, người dân cần thực sự tỉnh táo, cảnh giác. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, chị C. tới Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng duyệt chi khoản vay ngân hàng. Đối tượng yêu cầu chị C. làm các thủ tục sau đó nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân. Do tin tưởng, chị C. đã chuyển gần 55 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Một thời gian sau, chị C. biết mình bị lừa nên tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra xác định kẻ lừa đảo nằm trong đường dây tội phạm lợi dụng mạng, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an đã khởi tố, bắt giữ 8 bị can về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khám xét 4 nơi, công an thu giữ nhiều máy vi tính, laptop, điện thoại di động, hơn 50 thẻ sim cùng nhiều thiết bị kết nối internet với ổ cứng di động.

Các đối tượng được phân công cụ thể vai trò, nhiệm vụ để tiếp cận “khách hàng tiềm năng”. Khi có nạn nhân “dính bẫy”, các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân. Từ tháng 8-2022 đến nay, đối tượng người nước ngoài đã mua 118 tài khoản ngân hàng với mục đích dùng các tài khoản này để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.