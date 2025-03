Công an TPHCM hướng dẫn chi tiết cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Công an TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục

Thông tin trên được Công an TPHCM cho biết, ngày 11-3.

Trong 5.880 hồ sơ cấp phiếu LLTP có 4.427 hồ sơ qua ứng dụng VNeID, 184 hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 1.269 hồ sơ trực tiếp và đã trả hơn 1.100 hồ sơ cho người dân.

Phần lớn người dân đã quen dần với việc đăng ký qua ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công.

Theo Công an TPHCM, ứng dụng VNeID đã phát huy tối đa hiệu quả, mang nhiều lợi ích.

Do đó, Công an TPHCM khuyến khích người dân tích cực tham gia làm các thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID, trong đó có mục “Cấp phiếu LLTP”.

“VNeID đã tích hợp sẵn các giấy tờ của người dân. Do đó, khi người dân thực hiện đăng ký sẽ không phải nhập thêm các giấy tờ cần thiết, thủ tục làm nhanh, thuận lợi, dễ dàng”, một cán bộ Công an TPHCM chia sẻ và thông tin thêm, VNeID của người dân phải ở định danh mức 2. Do đó, nếu ai chưa hoàn thành có thể đến công an địa phương nâng cấp lên mức này.

