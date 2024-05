Công an TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động mừng Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công an TPHCM tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024) nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục lý tưởng cách mạng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến vĩ đại của Người.

Ngày 16-5, Công an TPHCM tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024), qua đó đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Công an TPHCM đã thông qua các nội dung trong chuỗi hoạt động của đơn vị; phát động cao điểm ra quân bóc gỡ sản phẩm quảng cáo sai quy định tại 312 xã, phường, thị trấn nhằm chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông qua chủ trương phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, Hội Cựu CAND Thành phố và CLB Cựu Cán bộ Đoàn Công an TPHCM giai đoạn 2024–2027

Trong đó, ngày 18-5, Công an TPHCM và Thành đoàn TPHCM phát động ngày cao điểm vận động nhân dân, nghệ sĩ, người nổi tiếng... cùng ra quân bóc xóa sản phẩm quảng cáo ở TPHCM; tổ chức “Ngày hội sách và văn hóa đọc” trong lực lượng Công an TPHCM; trưng bày hơn 1.000 đầu sách, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, phong trào đọc sách và văn hóa đọc dần trở thành thói quen và nét đẹp đặc trưng trong lối sống của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ vui mừng trước không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đoàn viên, hội viên đã nỗ lực lập nhiều chiến công, thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng biểu dương tập thể, cá nhân, đoàn thể công an các xã, phường, thị trấn thuộc Công an TPHCM thời gian qua trong đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời, những đóng góp hết sức tích cực và việc lan tỏa, phát triển văn hóa đọc sách trong lực lượng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị các đơn vị trong lực lượng Công an TPHCM chủ động xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lực lượng nhằm chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM và đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM tặng biểu trưng và hoa cho các gương điển hình “Phụ nữ Công an TPHCM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Trong ngày, Công an TPHCM tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; giới thiệu đầu sách “Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng” với sự tham gia của gần 400 cán bộ Công an các xã, phường, thị trấn ở TPHCM...

CHÍ THẠCH