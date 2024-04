Tăng cường việc đối thoại với cán bộ chiến sĩ công an cấp xã ở TPHCM

Ngày 23-4, Công an TPHCM tổ chức giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong lực lượng Công an Thành phố quý 1-2024.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nắm bắt các vấn đề tác động đến tư tưởng cán bộ chiến sĩ và dư luận xã hội qua việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, định hướng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

Trong quý, Công an TPHCM đã tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong lực lượng Công an Thành phố quý 1-2024

Đảng ủy Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm, đánh giá, báo cáo tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ chiến sĩ, vấn đề nảy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ; Công an TPHCM đã triển khai Kế hoạch về tổ chức chương trình đối thoại với cán bộ chiến sĩ công an cấp xã.

Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử của lực lượng công an thành phố; kiểm tra việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ của ngày làm việc, ngày trực, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm liên đới của lãnh đạo chỉ huy (cấp phòng, cấp đội và tương đương) trong ca trực…

Qua đó, tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an TPHCM giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chủ động trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh CAND.

CHÍ THẠCH