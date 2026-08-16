Pháp luật

An ninh - trật tự

Công an TPHCM triệu tập 3 người thả diều gắn đèn uy hiếp an toàn hàng không

SGGPO

Công an TPHCM cho biết, vừa triệu tập 3 người thả diều sáo gắn đèn ở độ cao hơn 300m ở phường Bình Hưng Hòa làm ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. 

Ngày 15-8, Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm 3 người có hành vi thả diều sáo gắn đèn ở độ cao hơn 300m trong vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây nguy cơ mất an toàn hàng không.

Clip: Công an TPHCM đang lập hồ sơ, xử lý nhóm người thả diều. Thực hiện: CACC

Theo Công an TPHCM, khoảng 18 giờ ngày 13-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn bay. Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó theo quy định.

Nhận được thông tin, Công an TPHCM khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là một con diều kích thước lớn, có gắn đèn nhấp nháy và sáo, được thả ở độ cao hơn 300m.

xu-ly-nghiem-3-nguoi-tha-dieu-anh-huong-tan-son-nhat.jpg
Nhóm người thả diều ở phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã triệu tập 3 người liên quan để làm việc, gồm: Thân Văn T. (sinh năm 1984), Tạ Văn C. (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng P. (sinh năm 2000) để làm rõ hành vi.

xu-ly-nghiem-3-nguoi-tha-dieu.jpg
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không được thả diều gần khu vực sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận. Ảnh: CACC

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận; tránh gây rủi ro đe dọa trực tiếp đến an toàn bay và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Tin liên quan
NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Thả Diều Công An TPHCM An Toàn Hàng Không Tân Sơn Nhất Thả Diều Gây Nguy Hiểm Máy Bay Thiết Bị Bay Không Người Lái Tân Sơn Nhất Xử Lý Vi Phạm An Toàn Bay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn