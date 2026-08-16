Công an TPHCM triệu tập 3 người thả diều gắn đèn uy hiếp an toàn hàng không

Công an TPHCM cho biết, vừa triệu tập 3 người thả diều sáo gắn đèn ở độ cao hơn 300m ở phường Bình Hưng Hòa làm ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 15-8, Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm 3 người có hành vi thả diều sáo gắn đèn ở độ cao hơn 300m trong vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây nguy cơ mất an toàn hàng không.

Clip: Công an TPHCM đang lập hồ sơ, xử lý nhóm người thả diều. Thực hiện: CACC

Theo Công an TPHCM, khoảng 18 giờ ngày 13-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn bay. Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó theo quy định.

Nhận được thông tin, Công an TPHCM khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là một con diều kích thước lớn, có gắn đèn nhấp nháy và sáo, được thả ở độ cao hơn 300m.

Nhóm người thả diều ở phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã triệu tập 3 người liên quan để làm việc, gồm: Thân Văn T. (sinh năm 1984), Tạ Văn C. (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng P. (sinh năm 2000) để làm rõ hành vi.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không được thả diều gần khu vực sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận. Ảnh: CACC

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận; tránh gây rủi ro đe dọa trực tiếp đến an toàn bay và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

NGUYỄN TÂN