Hiểm họa từ diều sáo “khủng”

Thời gian qua, tình trạng tụ tập thả diều sáo, diều dù lượn kích thước lớn tại các bãi đất trống ở TPHCM diễn ra khá phổ biến và phát sinh nhiều hệ lụy, không chỉ gây tiếng ồn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, giao thông.

Bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, điển hình như sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 13-8.

Nhiều người lớn, trẻ em thả diều sáo ở khu vực bãi đất trống gần cầu Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận (ẢNH: NGUYỄN TÂN)

“Nâng cấp” trò chơi thả diều

Ghi nhận liên tục trong hai ngày qua tại khu vực Đồng diều Khu công nghiệp Tân Bình (gần đường Dương Thị Giang, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM), Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở túc trực, tuần tra, yêu cầu người dân không tụ tập nên diều đã vắng bóng.

Trước đó, khu đất rộng hàng ngàn mét vuông ven kênh Tham Lương thường xuyên có đông người dân đến vui chơi, ngắm cảnh và thả diều vào buổi chiều. Ghi nhận tại đây có những loại diều sáo ngang khoảng 4m, dài hơn 2m, được thả rất cao. Dây diều bằng dây dù, kích thước lớn hơn đầu đũa và được neo bằng dụng cụ chuyên dụng.

Theo những người chơi, loại diều này tạo lực căng rất lớn, thường cần nhiều người phối hợp giữ dây. Một số người chơi còn có thể gắn đèn lên diều để quan sát khi thả vào ban đêm. Một thanh niên thường thả diều tại khu vực này chia sẻ, không biết địa điểm bị cấm bởi không có biển báo và trước đây cũng không có lực lượng chức năng nhắc nhở.

Trước đó, ngày 11-7, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và thông tin từ phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về tình trạng thả diều tại bãi đất trống ảnh hưởng đến đời sống cư dân gần đó, Công an phường Đông Hưng Thuận đã tiến hành kiểm tra. Khoảng 21 giờ 17 cùng ngày, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 4 con diều sáo đang bay trên cao. Các con diều có kích thước khoảng 4 x 3m, gắn hệ thống sáo và đèn chớp.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người thả diều cho biết do ngồi uống nước nên việc thu diều chậm hơn thường lệ và không biết việc thả diều ảnh hưởng đến an toàn bay.

Theo cơ quan chức năng, địa phương đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh về tiếng sáo diều, đặc biệt vào buổi tối và thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm còn khó khăn do chưa có quy định cụ thể về xử lý tiếng ồn phát sinh từ sáo diều; việc đo đạc, xác định mức độ ảnh hưởng cũng không đơn giản. Trong khi đó bãi đất rộng, nhóm này thu diều thì nhóm khác lại đến thả khiến công tác quản lý khá khó khăn.

Sôi động thị trường diều

Trên các hội nhóm chơi diều, hoạt động mua bán, trao đổi kinh nghiệm độ chế diều diễn ra sôi động. Chỉ từ vài trăm đến vài triệu đồng, người chơi có thể mua diều thành phẩm hoặc đặt làm theo kích thước, kiểu dáng riêng; thậm chí mua từng bộ phận để tự lắp ráp, gia cố khung, thay dây, điều chỉnh kết cấu nhằm tăng khả năng bay cao và chịu gió.

Đằng sau sự nhộn nhịp của thị trường diều là những vấn đề đáng lưu ý về an toàn như việc tự ý thay đổi kết cấu, gia cố diều có thể khiến diều khó kiểm soát, nguy cơ vướng vào phương tiện, công trình, đường dây điện, thậm chí gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không như sự cố xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 13-8.

Người thả diều sáo gây ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất tối 13-8 tại trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa (ẢNH: H. TÂM)

Theo anh Đặng Văn Tuấn, một người chơi diều lâu năm tại TPHCM, diều sáo là loại cần đặc biệt lưu ý về an toàn do có trọng lượng lớn, khả năng bay ở độ cao từ 200 - 300m, thậm chí có thể lên tới 400m. Khi mất kiểm soát hoặc đứt dây, diều rơi xuống có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, phương tiện giao thông, các công trình xung quanh và ảnh hưởng đến ngành hàng không.

“Phần lớn người chơi diều sáo tìm mua qua các nền tảng mạng xã hội hoặc thông qua người quen, sau đó tự lắp ráp và hoàn thiện theo nhu cầu. Điều này cũng đặt ra yêu cầu về việc kiểm soát chất lượng, kích thước và cách sử dụng, nhất là với những loại diều có khả năng bay ở độ cao lớn”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Trịnh Hoài An (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM), cho biết thỉnh thoảng vẫn có người mang diều sáo ra thả tại khu vực đông dân cư. Loại diều này không chỉ có khả năng bay cao mà còn phát ra tiếng hú liên tục, nhất là khi gió lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn.

“Bên cạnh những loại diều thông thường, tôi thấy trên thị trường hiện có rất nhiều mẫu diều khí động học với kích thước lớn, hình dáng kỳ dị, có khả năng bay cao khi gặp gió mạnh. Việc mua bán, sử dụng những loại diều này nếu không đi kèm các yêu cầu về quy chuẩn và điều kiện an toàn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro”, anh An nói.

Để hạn chế những sự cố đáng tiếc, bên cạnh nâng cao ý thức của người chơi, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra những khu vực thường xuyên tập trung thả diều. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ, hội nhóm cũng cần xây dựng quy ước về kích thước, vật liệu, loại dây và địa điểm hoạt động, nhất là đối với diều sáo và các loại diều kích thước lớn.

NGUYỄN TÂN - BÙI TUẤN