Công an xử lý nhóm người thả diều uy hiếp an toàn bay

Tối 13-8, vật thể bay xuất hiện hướng cầu Tham Lương khiến một số chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất cánh, Công an phường Bình Hưng Hòa đã truy tìm, lập hồ sơ xử lý nhóm người thả diều tại bãi đất trống.

Ngày 14-8, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý các trường hợp thả diều gần khu vực cất, hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, tối 13-8, lực lượng chức năng phát hiện vật thể bay xuất hiện từ hướng cầu Tham Lương về phía Tây sân bay. Để đảm bảo an toàn, một số máy bay đã được yêu cầu tạm dừng cất cánh. Khẩn trương truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người đang thả diều tại bãi đất trống ở phường Bình Hưng Hòa.

Công an phường Bình Hưng Hòa đã tạm giữ các con diều, đồng thời mời các cá nhân liên quan về trụ sở làm việc. Đại diện Công an phường cho hay đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định.

Công an lập hồ sơ, xử lý nhóm người thả diều làm ảnh hưởng đến an toàn bay. Ảnh: H.T.

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh tình trạng thả diều tại bãi đất trống gần kênh Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận). Tại đây, nhiều loại diều có bề ngang trên 2m, gắn sáo và đèn chớp, được thả suốt ngày đêm với dây dài hàng trăm mét.

Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay mà tiếng sáo diều còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các khu dân cư lân cận, nhất là vào ban đêm. Công an phường Đông Hưng Thuận đã làm việc, yêu cầu các cá nhân chấm dứt việc thả diều vào ban đêm tại khu vực này.

Cũng liên quan đến vụ việc, trưa 14-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, khoảng 19 giờ 40 ngày 13-8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể bay xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương.

Đến 20 giờ 2 phút, vật thể bay được xác định xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước nguy cơ ảnh hưởng hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng máy bay cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để xác minh.

Đến 20 giờ 16 phút, hoạt động cất, hạ cánh được khôi phục. Trong thời gian này, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến 20 giờ 34, lực lượng chức năng xác nhận vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn. Công an địa phương đã lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo VATM, sân bay Tân Sơn Nhất có mật độ khai thác cao, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư, vì vậy ý thức cộng đồng có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng không.

VATM khuyến cáo diều, drone, flycam và các vật thể bay phải được sử dụng đúng quy định, tuyệt đối không hoạt động tại khu vực có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

“Bảo đảm an toàn bay là ưu tiên cao nhất và là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, VATM nêu.

Theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TPHCM), hành vi thả diều xâm nhập vùng trời sân bay đã đe dọa an toàn, an ninh hàng không, vi phạm quy định về quốc phòng, an ninh, an toàn bay; trật tự an toàn xã hội và lợi ích công cộng. Theo khoản 11 Điều 8 Nghị định 282/2025, người sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ cản trở hoặc gây mất an toàn cho các phương tiện bay khác có thể bị phạt tiền 30-40 triệu đồng. Nếu hành vi này gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, người điều khiển còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cản trở giao thông đường hàng không" và còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh. Theo luật sư Lê Văn Hoan, quá trình xử lý có thể gặp khó khăn như xác định người thả diều trong khu vực cất cánh, hạ cánh của máy bay. Ngoài ra, việc đánh giá và định giá chính xác tổng thiệt hại làm căn cứ xử lý cũng mất nhiều thời gian, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị như cảng vụ, các hãng hàng không, Tổng Công ty Quản lý bay.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - LINH SAN