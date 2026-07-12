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Podcast bản tin thời sự 12-7: Nỗi ám ảnh từ tiếng sáo diều “tra tấn” cả ngày lẫn đêm

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quy hoạch TPHCM hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân: TPHCM dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép, hoàn thành vào năm 2027; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong; 65 phút hồi sinh người bệnh suy tim nguy kịch; Dự báo chiều tối 12-7, Nam bộ mưa lớn cục bộ, biển động mạnh; Nỗi ám ảnh từ tiếng sáo diều “tra tấn” cả ngày lẫn đêm.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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