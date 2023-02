Công an Việt Nam trao tặng 2 tấn hàng hóa y tế cho Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Công an cho biết, 2 tấn hàng hóa gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến.

Ngày 13-2, Bộ Công an cho biết, đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng 2 tấn hàng hóa y tế cho Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ cho việc cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra.

Bộ Công an cho biết, 2 tấn hàng hóa gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến. Đoàn công tác đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).

Phía AFAD cho biết, đơn vị sẽ điều phối về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu; các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Nhận được sự viện trợ rất kịp thời của đoàn, ông Isamail Sahin, đại diện AFAD tại Adiyaman, đã gặp đoàn để gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ này của Chính phủ, Bộ Công an và nhân dân Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng AFAD vận chuyển số hàng hóa về các khu vực được chỉ định, trong đó có bệnh viện lớn nhất của Adiyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động.