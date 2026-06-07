Liên tiếp xuất hiện UAV và diều gần sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng

Ngày 7-6, các tổ lái của Vietnam Airlines và Vietjet Air đã phát hiện diều xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài ngay sau khi cất cánh từ đường băng 11R.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường khu vực thả diều gần sân bay Nội Bài. Ảnh: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cung cấp

Nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài tạm thời dừng cho máy bay cất cánh để kiểm tra khu vực.

Sự việc khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ và 5 chuyến chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng.

Trước đó, ngày 6-6, một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện ở độ cao khoảng 1.400m gần khu vực sân bay Nội Bài. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, rà soát nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Trong thời gian khoảng 60 phút, có 16 chuyến bay phải tạm dừng chờ cất cánh.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đang phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng UAV và các vật thể bay khác đến người dân sinh sống quanh khu vực cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành quyết định hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, khu hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

MINH ANH