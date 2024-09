Công bố quyết định cán bộ tại Đảng bộ huyện Bình Chánh

Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Tham dự lễ trao quyết định có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Phan Thanh Huy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Bình Chánh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM chúc mừng đồng chí Phạm Anh Tuấn vừa được tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh. Đồng thời, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao quyết định cán bộ

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam cũng bày tỏ tin tưởng đồng chí Phạm Anh Tuấn khi được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ có những tham mưu, chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

THU HOÀI