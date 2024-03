Công khai mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch

Công khai mời đấu thầu

Đến cuối năm 2023, SAWACO thực hiện 36 dự án hạ tầng cấp nước (dự án nhóm B), trong đó có nhiều dự án đầu tư mạng lưới cấp 1 trọng điểm. Đó là lắp đặt tuyến ống cấp 1 trên đường Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kha Vạn Cân); lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Vành đai 2 - giai đoạn 1 (đoạn từ đường Liên tỉnh lộ 25B đến cầu Phú Hữu); lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Vành đai 2 - giai đoạn 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội); lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Vành đai 3 (từ Xa lộ Hà Nội đến cuối tuyến đường nối vào đường Vành đai 3); lắp đặt tuyến ống cấp 1 tuyến đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ - Nguyễn Duy Trinh (từ đường Hồ Học Lãm đến Vành đai 2); lắp đặt tuyến ống cấp nguồn cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm; xây dựng tuyến ống nước thô D2.400 từ trạm bơm Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức; lắp đặt tuyến ống dự phòng cho tuyến ống nước sạch D1.500 Bình Thái - Bình Lợi; lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Vành đai 2 (từ tỉnh lộ 25B đến cầu Phú Mỹ)…

Trong năm qua, SAWACO tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với 336/336 gói thầu, đạt 100% tổng giá trị gói thầu qua mạng. Hình thức áp dụng là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ). Theo đó, quy trình thẩm định dự án mua sắm tài sản, hàng hóa nói chung luôn được SAWACO căn cứ theo Luật Đấu thầu; Nghị định 63/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cũng như các hướng dẫn của Bộ KH-ĐT. Trên cơ sở đó, phòng Kế hoạch đầu tư của SAWACO xem xét thẩm tra, thẩm định dự án mua sắm, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, đơn vị quản lý dự án thuộc SAWACO đã thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đăng tải thông báo mời thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nâng cao chất lượng nước

Đối với công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, đại diện SAWACO cho biết, các thông tin liên quan hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế công trình… đều được đăng tải công khai, minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu tiềm năng đều có thể tiếp cận hồ sơ mời thầu nhanh chóng, chính xác. Từ đó, việc đấu thầu rộng rãi qua mạng đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đại diện SAWACO cho biết, quá trình thực hiện các dự án cấp nước trọng điểm có gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là các công trình ngầm thực tế ngoài hiện trường có sự khác biệt hoặc chưa đúng với số liệu cung cấp dẫn đến việc xử lý giao cắt mất nhiều thời gian. Một số dự án còn bị vướng mặt bằng. Một số đường mới được nâng cấp thảm nhựa thì trong giai đoạn chờ bàn giao nên không thỏa thuận được hướng tuyến…

Tuy nhiên, trong năm 2024, ngành cấp nước thành phố quyết tâm nỗ lực triển khai các dự án cấp nước trọng điểm. Với vai trò là đơn vị cung cấp nước sạch, an toàn cho hơn 10 triệu dân tại TPHCM, SAWACO không ngừng phấn đấu nỗ lực, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch cấp nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Một trong những chương trình SAWACO hướng đến là triển khai chương trình nâng cao chất lượng nước, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trên hệ thống cấp nước của Tổng công ty.

Trong đó, sẽ triển khai thí điểm nước uống tại vòi ở tại Khu dân cư ven sông Tân Phong thuộc phường Tân Phong (quận 7, TPHCM) và chung cư Sunword, Vinhome phường 22 (quận Bình Thạnh, TPHCM). Dù còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành cấp nước thành phố, nhưng trong năm 2024, ban lãnh đạo SAWACO vẫn quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, năm 2024, ngành cấp nước TPHCM đặt ra các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm: bảo đảm hoạt động cung cấp nước liên tục, an toàn cho người dân thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020-2050 và chương trình cung cấp nước sạch, chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020-2030”; thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng nước sạch, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi tại những khu vực ưu tiên trên hệ thống cấp nước của SAWACO giai đoạn 2021-2025”…

Hiện nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy nước thuộc SAWACO là 2,4 triệu m3 /ngày. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân năm 2023 ở mức 13,05%, giảm 5,19% so với năm trước. Nếu tính theo tỷ lệ thất thoát nước bình quân theo ngày là 14,39%, giảm 3,51% so với kế hoạch. Tổng chiều dài mạng lưới truyền tải và phân phối nước sạch của SAWACO tính đến năm 2023 là gần 11.000km. Năm 2023, tổng sản lượng nước sản xuất đạt 693.388.906m3 , bằng 96,55% so kế hoạch năm 2023 và bằng 98,72% so cùng kỳ năm 2022. Tổng số đấu nối khách hàng đạt 1,6 triệu đấu nối, cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.