Công nghệ đột phá mở lối tương lai nhân loại

Ngày 2-12, tại Hà Nội, sự kiện "Diễn thuyết truyền cảm hứng - Công nghệ đột phá tương lai" đã quy tụ 4 diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế với câu chuyện về robot thông minh, y học phục hồi đến nông nghiệp thế hệ mới đã mở đầu Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025.

Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025 mở đầu với diễn thuyết của các diễn giả về công nghệ đột phá tương lai

Các diễn giả quốc tế đã mang đến bức tranh toàn cảnh về tương lai robot mềm, tim nhân tạo và nông nghiệp tái sinh. Những ý tưởng này cho thấy công nghệ đang tiến sát hơn tới việc mô phỏng trí tuệ tự nhiên, phục hồi sự sống và kiến tạo hệ sinh thái bền vững.

Ở lĩnh vực robot học, Giáo sư Ho-Young Kim (Đại học Quốc gia Seoul) đã chia sẻ mô hình “trí tuệ vật lý tự phát”, nơi vật liệu và hình thái robot đảm nhiệm vai trò tính toán, thay vì vi mạch silicon. Cách tiếp cận này mô phỏng tự nhiên như đàn kiến xây cầu, ống mầm nấm xác định lỗ khí khổng hay bạch cầu nhận diện tác nhân xâm nhập. Theo GS Ho-Young Kim, việc “để vật chất tự suy nghĩ” mở ra thế hệ robot bền vững, tiết kiệm năng lượng và thích ứng tốt hơn trong môi trường phức tạp.

4 diễn giả tham gia diễn thuyết

Đến từ Đại học New South Wales, Australia, PGS Đỗ Thanh Nhỏ chia sẻ, bệnh tim mạch cướp đi hơn 20 triệu sinh mạng mỗi năm và một trong những thách thức lớn nhất của y học tim mạch là thiếu công cụ mô phỏng chân thực trái tim người. Các mô hình động vật khác biệt về sinh lý, còn các mô phỏng máy tính chưa thể tái hiện chuyển động phức tạp của cơ tim. Điều đó khiến quá trình thử nghiệm thiết bị tim mạch tốn kém, kéo dài và tiềm ẩn rủi ro.

Để khắc phục, PGS Đỗ Thanh Nhỏ phát triển robot mềm mô phỏng mô người, trong đó nổi bật nhất là “trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập”. Thiết bị này có thể mô phỏng áp lực, tốc độ dòng máu và chuyển động co bóp của trái tim thật. Đặc biệt, cấu trúc trái tim nhân tạo có thể được thiết kế riêng theo dữ liệu của từng bệnh nhân, cho phép bác sĩ “diễn tập” trước ca phẫu thuật và đánh giá chính xác rủi ro. Công nghệ này giúp nâng cao độ an toàn trong các thủ thuật như điều trị rối loạn nhịp hay can thiệp van tim.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ với bài diễn thuyết về trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập

Cũng đặt trọng tâm vào sức khỏe con người, Giáo sư Raymond Kai-yu Tong (Đại học Trung văn Hồng Kông) chia sẻ hành trình phát triển “Bàn tay Hy vọng”, bộ khung xương robot có thể đọc ý định vận động của người bệnh đột quỵ, hỗ trợ họ cử động và tái lập đường truyền của não bộ. Ông đồng thời giới thiệu XoMuscle - cơ nhân tạo mềm, mở ra tương lai phục hồi chức năng nhân văn hơn, nơi sự thoải mái và phẩm giá người bệnh được tôn trọng.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đỗ Dũng, CEO Enfarm mang tới câu chuyện nông nghiệp tái sinh dựa trên AI. Enfarm App hỗ trợ nông hộ tối ưu phân bón, nâng năng suất tới 30% và giảm 30% lượng phân sử dụng, qua đó giảm phát thải và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững. Trong khi đó, Enfarm FM cung cấp cho doanh nghiệp bộ công cụ giám sát vùng nguyên liệu và báo cáo ESG minh bạch, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số thích ứng biến đổi khí hậu. Chỉ sau 1 năm, Enfarm đã triển khai tại 14 tỉnh, mở rộng sang Philippines và thử nghiệm tại châu Phi.

Các diễn giả với các hướng tiếp cận khác nhau nhưng cùng hội tụ trong thông điệp chung rằng khi khoa học được dẫn dắt bởi lòng nhân ái, mọi phát minh đều trở thành nhịp cầu nối tri thức với cuộc sống, mở đường cho một tương lai bền vững.

VĨNH XUÂN