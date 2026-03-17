TPHCM đặt mục tiêu huy động 1.000 tỷ đồng kiều hối cho tín dụng xanh và công nghệ

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2027, huy động ít nhất 1.000 tỷ đồng kiều hối, hình thành nguồn vốn dài hạn và ổn định phục vụ cho các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học công nghệ.

Theo lộ trình đặt ra, năm 2026 thành phố triển khai thí điểm sản phẩm tài chính ưu đãi (chứng chỉ tiền gửi xanh/công nghệ) để huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư KH-CN. Đồng thời, thành lập Quỹ đầu tư vào KH-CN thông qua thu hút nguồn lực kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng, có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia khoa học và công nghệ. Hằng năm hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo được tiếp cận tín dụng ưu đãi để đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, và đầu tư sản xuất xanh.

Đến năm 2027, thành phố mở rộng quy mô huy động lên ít nhất 1.000 tỷ đồng, hình thành nguồn vốn dài hạn và ổn định phục vụ cho các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ. Đồng thời, tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ, trong đó tối thiểu 30% dự án đầu tư thuộc nhóm ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Thành phố cũng thiết lập cơ chế vận hành thường trực về huy động, phân bổ và giám sát sử dụng nguồn vốn kiều hối trong lĩnh vực KH-CN, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư phát triển KH-CN TPHCM với sự tham gia của kiều bào, Nhà nước và khu vực tư nhân.

Đến năm 2030, hình thành và vận hành ổn định hệ sinh thái tài chính cho KH-CN, trong đó nguồn vốn từ kiều hối và xã hội hóa trở thành một kênh huy động bền vững.

Giai đoạn này, thành phố phát triển Quỹ đầu tư phát triển KH-CN TPHCM thành mô hình đối tác công – tư (PPP) có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quốc tế. Việc này nhằm hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ trọng điểm, doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khoa học công nghệ và các chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, chế tạo.

TPHCM đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện lộ trình trên. Đặc biệt là lập Quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua thu hút nguồn lực kiều hối. Quỹ này sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về vốn cho nghiên cứu phát triển KH-CN; tạo ra công cụ tài chính hiện đại, góp phần khai thác hiệu quả nguồn vốn của cộng đồng kiều bào và các tổ chức trong, ngoài nước. Thành phố cũng triển khai Chương trình tín dụng cho vay đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo. Chương trình bao gồm hai sản phẩm tài chính chính gồm chứng chỉ tiền gửi xanh và chứng chỉ tiền gửi công nghệ. Đây là công cụ huy động vốn dài hạn, an toàn, minh bạch, do ngân hàng thương mại được chỉ định phát hành, hướng đến kiều bào, thân nhân kiều bào và các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội.

NGÔ BÌNH