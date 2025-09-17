Công nghệ tế bào: Từ bước khởi đầu tại EMCAS đến dấu ấn hội nghị PARS 2025

Từ quyết định táo bạo của Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm vào năm 2017, công nghệ tế bào đã trở thành “mấu chốt” trong lĩnh vực y học tái sinh và phẫu thuật tạo hình tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Hà, PGS.TS.BS Phan Hiếu Liêm, PGS.TS.BS Lê Hành, GS.TS. BS Kotaro Yoshimura (từ trái sang)

Ngày 13-9 vừa qua, Hội nghị quốc tế PARS 2025 do Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS tổ chức đã quy tụ hơn 150 khách mời cùng 9 báo cáo viên uy tín, trong đó có 4 chuyên gia quốc tế hàng đầu: GS.TS.BS J. Peter Rubin (Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình Tái sinh Quốc tế ISPRES và cựu Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình Hoa Kỳ ASPS), PGS.TS Fabio Santanelli di Pompeo (Giảng viên đại học Rome “Sapienza”, Tổng thư ký Hiệp hội bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ Châu Âu), GS.TS.BS Kotaro Yoshimura (Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Đại học Y khoa Jichi, Nhật Bản) và TS.BS Michael Wagels (Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tích hợp phức tạp, Bệnh viện Princess Alexandra, Queensland, Úc).

Sự kiện xoay quanh các nội dung về tiến bộ của y học tái sinh và phẫu thuật tạo hình, nổi bật là công nghệ tế bào, một xu hướng đang định hình tương lai của ngành thẩm mỹ thế giới. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học, mà còn là cơ hội để Việt Nam giới thiệu thành quả tiên phong với bạn bè quốc tế. Từ năm 2017, khi BS. Phạm Xuân Khiêm lần đầu đưa công nghệ tế bào về Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã kiên định với hướng đi khoa học này, từng bước biến điều mới mẻ thành nền tảng thực tiễn. Hành trình ấy nay được tiếp nối và nâng tầm tại PARS 2025, thể hiện qua ba trụ cột chiến lược, bao gồm: tiên phong ứng dụng tế bào, chuẩn hóa quy trình phẫu thuật và cá thể hóa giải pháp.

Hơn 150 khách mời, bao gồm nhiều chuyên gia quốc tế có mặt tại PARS 2025

Từ những bước đầu đầy nghi ngại khi mang công nghệ tế bào về Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã từng bước chứng minh giá trị thực tiễn của y học tái sinh, mở ra một hướng đi mới cho ngành thẩm mỹ trong nước. Không chỉ dừng lại ở thử nghiệm, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS còn gia nhập Hiệp hội Tế bào gốc châu Âu, đồng thời là một trong ba đơn vị được Bộ Y tế cấp phép hoạt động ngân hàng mô.

Các chuyên gia đàm thoại trước khi hội thảo bắt đầu

BS. Phạm Xuân Khiêm chia sẻ: “Ban đầu, nhiều người nghi ngờ, nhưng chúng tôi tin công nghệ tế bào gốc sẽ thay đổi cục diện thẩm mỹ Việt Nam”. Thực tế cho thấy, quyết định tiên phong ấy đã mở đường cho việc ứng dụng khoa học hiện đại vào thẩm mỹ, đặt nền móng để Việt Nam có thể tự tin sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực thẩm mỹ và y học tái sinh.

Tại Hội nghị PARS 2025, các chuyên gia quốc tế đánh giá đây là một bước tiến quan trọng, cho thấy Việt Nam không chỉ tiếp cận công nghệ mới, mà còn ứng dụng ở mức độ ngang tầm với khu vực.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá hội thảo là một bước tiến quan trọng đưa lĩnh vực thẩm mỹ và y học tái sinh Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới

GS. Kotaro Yoshimura (Nhật Bản) nhận định: “Tế bào gốc từ mô mỡ có ưu điểm an toàn, dễ ứng dụng và mở ra nhiều hướng điều trị”. Việc EMCAS lựa chọn hướng đi này đã chứng minh sự nhạy bén trong bắt nhịp xu hướng toàn cầu. Không chỉ giới thiệu kỹ thuật, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS còn khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, áp dụng trên thực tế lâm sàng tại Việt Nam. PARS 2025 vì thế trở thành cột mốc cho thấy Việt Nam đã bước vào sân chơi quốc tế của y học tái sinh.

BS. Phạm Xuân Khiêm nhấn mạnh: “Chúng tôi không chạy theo xu hướng làm đẹp nhanh, mà đặt an toàn và tính bền vững lên hàng đầu”. Bên cạnh đó, EMCAS cũng theo đuổi triết lý cá thể hóa, xem mỗi khách hàng là một trường hợp riêng biệt, cần được phân tích kỹ lưỡng để đưa ra phương án tối ưu. Từ cấu trúc khuôn mặt, tình trạng sức khỏe đến mong muốn cá nhân, mọi yếu tố đều được xem xét để đảm bảo kết quả cuối cùng hài hòa và phù hợp nhất.

PARS 2025 khép lại, mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực thẩm mỹ và y học tái sinh tại Việt Nam

Hội nghị PARS 2025 đã chứng minh rằng công nghệ tế bào và y học tái sinh không còn là điều xa lạ đối với Việt Nam, mà đã trở thành một phần trong thực tiễn y học thẩm mỹ. Hội nghị không chỉ cập nhật những kiến thức mới, mà còn cho thế giới thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia, thậm chí góp phần dẫn dắt trong lĩnh vực y học tái sinh. Với vai trò tiên phong từ năm 2017, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS tiếp tục khẳng định vị thế thông qua những nghiên cứu, ứng dụng và định hướng chiến lược. Từ bước đi táo bạo đến diễn đàn quốc tế, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã viết tiếp câu chuyện đưa cái đẹp gắn liền với khoa học và sức khỏe cộng đồng.

(Nguồn: Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas)

KIM THOA