Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình: 10 năm kiến tạo thương hiệu Đầu Trâu

Ngày 12-3, Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, vừa là dịp đánh giá lại những thành tựu đạt được trong năm qua, vừa quyết tâm bước vào năm mới với khí thế mạnh mẽ, sẵn sàng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền, Chủ tịch HĐTV Bình Điền Ninh Bình biểu quyết tại Hội nghị

Hành trình xây dựng niềm tin

Sau hơn 10 năm “Bắc tiến”, thương hiệu phân bón Đầu Trâu danh tiếng ở phía Nam đã tìm được chỗ đứng vững chắc trong giới làm nông nghiệp miền Bắc, nhờ vào quyết tâm và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Ninh Bình.

Có những thời điểm đối diện với rất nhiều thách thức và khó khăn, tuy nhiên, các thế hệ lãnh đạo, CBVC và người lao động của Bình Điền Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ để rồi đạt đến những thành quả đáng trân trọng.

Hội nghị cổ đông thường niên của Bình Điền Ninh Bình năm 2026

Hành trình của Bình Điền Ninh Bình trong suốt thập kỷ qua, trên thực tế đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, trong quyết tâm đưa thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trở thành người bạn thân thiết của người nông dân khắp mọi miền đất nước.

Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, ông Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty CP Bình Điền Ninh Bình - cho biết: Trong năm 2025, ngành kinh doanh phân bón đối mặt với cục diện “đan xen cơ hội và thách thức”. Bình Điền Ninh Bình đối diện với nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào thế giới biến động bất thường do bất ổn địa chính trị, gây áp lực lên biên lợi nhuận. Tại khu vực phía Bắc, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên làm thay đổi lịch thời vụ, trực tiếp ảnh hưởng đến sức mua. Ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt từ các dòng sản phẩm giá rẻ và tâm lý thắt chặt chi tiêu của nông dân đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược marketing sắc bén để giữ vững thị phần.

Tuy nhiên, công ty cũng nhận được thuận lợi đến từ việc áp dụng thuế GTGT 5% từ tháng 7-2025, giúp khấu trừ chi phí đầu vào, từ đó tăng sức cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, xu hướng nông nghiệp xanh và các đề án canh tác chất lượng cao của Chính phủ tạo dư địa lớn cho các dòng phân bón thông minh, giúp tối ưu hóa năng suất trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp đang dần thu hẹp; sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền và các đơn vị thành viên từ đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về thiết bị công nghệ, quản lý đến gia công sản phẩm, cung cấp vật tư nguyên liệu.

Vị thế của thương hiệu quốc gia “Đầu Trâu” tạo được độ tin cậy cao đối với người nông dân miền Bắc vốn có tâm ý ưa chuộng sự ổn định và uy tín. Bên cạnh đó hệ thống phân phối luôn gắn bó, tin tưởng ủng hộ Công ty. Nhà máy tại Ninh Bình nằm ở vị trí chiến lược, giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển đến địa bàn trọng điểm (Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa trước đây...). Công ty đã thâm nhập sâu vào các vùng canh tác kiểu mới tại miền Bắc, tăng cường tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ của các đơn vị thành viên phù hợp với chủ trương sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ…

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Hội nghị

Nhờ vào sự linh hoạt của chính sách kinh doanh, công tác khai thác thị trường và sản phẩm đi đúng hướng nên thị trường ngày càng được mở rộng (đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc) giúp duy trì doanh số bán hàng. Sản phẩm được đầu tư nghiên cứu và đáp ứng đa dạng phân khúc của thị trường. Khai thác và ứng dụng tính năng của Tem thông minh – QR code trong quản lý và khuyến mại.

Công ty tiếp tục thực hiện các chương trình hiệu quả như: Hội nghị nông dân, thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà vườn, hội nghị nhóm, tổ chức ngày hội bán hàng, quảng cáo phát thanh huyện, tài trợ phát sóng “Tuyệt chiêu nhà nông”, tham gia Triển lãm A80 - quảng bá hình ảnh doanh nghiệp gắn với thông điệp “Xanh hóa – Số hóa”, tham gia tài trợ “Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2025” với trị giá 500 triệu đồng, ủng hộ quỹ Tiếp sức đến trường số tiền 100 triệu đồng…

Quyết tâm đạt cột mốc mới

Năm 2026 mở ra một chương mới cho Bình Điền Ninh Bình với những chuyển dịch mang tính bước ngoặt về cả cơ chế quản lý lẫn thị trường. Năm 2026, công ty đặt chỉ tiêu sẽ đạt sản lượng tiêu thụ 150.000 tấn, đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Việc các địa phương hoàn thiện sáp nhập đơn vị hành chính và đi vào hoạt động ổn định giúp cắt giảm đáng kể các "giấy phép con", giúp Công ty phản ứng nhanh hơn với thị trường, tối ưu hóa quy trình vận chuyển và thủ tục pháp lý tại các địa phương mới sáp nhập. Sự chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp (theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới sáp nhập) giúp Công ty dễ dàng tiếp cận dữ liệu vùng trồng để điều tiết cung ứng hàng hóa sát với nhu cầu thực tế từng địa phương.

Sự ổn định của hệ thống chính trị cấp cơ sở giúp việc triển khai các chương trình khuyến nông, trình diễn mô hình phân bón thông minh tại các vùng trọng điểm lúa và cây ăn quả miền Bắc trở nên thông suốt, hiệu quả hơn…

Năm 2025, Bình Điền Ninh Bình đã xuất sắc thực hiện vượt kế hoạch đặt ra, khi đạt sản lượng tiêu thụ 139.592 tấn, đạt doanh thu 1.570 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng.

Công ty luôn quan tâm đến mức lương, thưởng và các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Lương bình quân của người lao động đạt bình quân 15 triệu đồng/tháng.

LÊ QUANG