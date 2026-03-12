Herbalife Việt Nam thông báo

Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng và Các bên có liên quan đã luôn tin tưởng và ủng hộ Herbalife, một trong những công ty hàng đầu trên toàn cầu về sức khỏe và thể chất. Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành Viên Độc Lập (Thành viên) đến tay khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép và hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.

Khi mua sản phẩm Herbalife qua Thành viên, khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ Thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.

Khi mua sản phẩm, Quý khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình Thẻ Thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (Công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty qua các kênh thông tin chính thức.

Thông tin liên hệ Herbalife Việt Nam Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191 Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ sáu: 8:30 – 17:30; Thứ bảy: 8:30 – 12:00 trưa Email: dichvuthanhvien@herbalife.com Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực truyến như sau: Trang thông tin chính thức Dành cho công chúng: Herbalife.com/vi-vn Dành cho Thành viên: vn.MyHerbalife.com Kênh mạng xã hội chính thức Facebook: facebook.com/herbalifevietnam Instagram: instagram.com/herbalifevietnam YouTube: youtube.com/@herbalifevietnamofficial TikTok: tiktok.com/@herbalifevn

Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ “Thành Viên Độc Lập Herbalife” và/hoặc có địa chỉ chính thức của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các siêu thị, các đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, các trang bán hàng trực tuyến và các tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán các sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần Tại Los Angeles ( Hoa Kỳ), Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố việc biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con gián tiếp do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col. Pro2col là hệ điều hành kỹ thuật số về sức khỏe và thể chất cá nhân hóa thế hệ tiếp theo của Herbalife, được thiết kế để khuyến khích sự tương tác mỗi ngày, thay đổi hành vi một cách bền vững và có thể đo lường được kết quả thông qua một phương pháp tiếp cận sức khỏe được cấu trúc và dựa trên dữ liệu. Ronaldo đã đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ (tương đương 196 tỷ VND), cùng với cam kết cung cấp các dịch vụ và quyền tài trợ cho Pro2col Software. Khoản đầu tư này nhấn mạnh cam kết cá nhân mạnh mẽ của Ronaldo đối với sức khỏe và dinh dưỡng. Nó cũng phản ánh niềm tin của anh vào tương lai của dinh dưỡng được cá nhân hóa và mục tiêu của Herbalife trong việc đưa sức khỏe cá nhân hóa dựa trên dữ liệu đến gần hơn với các cộng đồng trên toàn cầu, kết hợp công nghệ tiên tiến với sức mạnh của sự hỗ trợ cá nhân thông qua cộng đồng các Thành Viên Độc Lập của công ty. Herbalife là đối tác dinh dưỡng toàn cầu của Ronaldo từ năm 2013, cùng truyền cảm hứng cho dinh dưỡng lành mạnh và hiệu suất thi đấu tốt hơn trên toàn thế giới. Herbalife và Ronaldo đã hợp tác ra mắt dòng sản phẩm Herbalife24® CR7 Drive, một loại thức uống thể thao .

