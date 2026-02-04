Công ty TNHH khu du lịch Sông Ray hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồ Tràm đón Tết

Ngày 3-2-2026, đại diện Công ty TNHH Khu Du lịch Sông Ray cho biết, công ty vừa ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồ Tràm đón Tết thông qua “Giải Pickleball gây quỹ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”

Điểm đặc biệt nhất của giải đấu chính là mục đích gây quỹ thiện nguyện. Theo điều lệ giải, toàn bộ giá trị giải thưởng của các hạng mục đều được giữ lại 100% để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Kết hợp nguồn kinh phí từ giải thưởng và sự tài trợ trực tiếp từ Công ty TNHH Khu du lịch Sông Ray, Ban tổ chức công bố tổng số tiền thu được là 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển trao cho MTTQVN xã Hồ Tràm để kịp thời chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón một cái Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp và đủ đầy hơn.

Q.V