Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Công ty TNHH khu du lịch Sông Ray hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồ Tràm đón Tết

Ngày 3-2-2026, đại diện Công ty TNHH Khu Du lịch Sông Ray cho biết, công ty vừa ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồ Tràm đón Tết thông qua “Giải Pickleball gây quỹ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”

Công ty TNHH khu du lịch Sông Ray hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồ Tràm đón Tết
ho tram - song ray 1.jpg

Điểm đặc biệt nhất của giải đấu chính là mục đích gây quỹ thiện nguyện. Theo điều lệ giải, toàn bộ giá trị giải thưởng của các hạng mục đều được giữ lại 100% để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

ho tram - song ray.jpg

Kết hợp nguồn kinh phí từ giải thưởng và sự tài trợ trực tiếp từ Công ty TNHH Khu du lịch Sông Ray, Ban tổ chức công bố tổng số tiền thu được là 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển trao cho MTTQVN xã Hồ Tràm để kịp thời chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón một cái Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp và đủ đầy hơn.

Q.V

Từ khóa

Công ty TNHH khu du lịch Sông Ray Hồ Tràm Pickleball

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn