Khánh Hòa “Tuyên chiến” với nạn săn bắt chim Yến: Bảo vệ báu vật Quốc gia

Trước thực trạng săn bắt chim yến trái phép diễn ra phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để bảo vệ quần thể chim yến đảo thiên nhiên – một tài nguyên đặc hữu và thương hiệu quốc gia quý giá

Quang cảnh hội nghị

Hồi chuông cảnh báo từ những con số "biết nói"

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng và phòng, chống săn, bắt chim yến trên địa bàn tỉnh (Do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào chiều 30-1-2026), những con số thực trạng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về an ninh môi trường. Năm 2025, dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, áp lực lên tài nguyên rừng và đàn chim yến vẫn rất lớn với hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện.

Đặc biệt, nạn săn bắt chim yến bằng "lưới tàng hình" đang diễn ra theo kiểu tận diệt, khiến hàng chục nghìn cá thể chim yến bị bẫy và chết. Điều này không chỉ gây suy giảm đa dạng sinh học mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân, doanh nghiệp và uy tín của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường quốc tế.

Qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, bình quân mỗi năm Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện và xử lý từ 140 đến 160 vụ vi phạm, kịp thời giải cứu từ 4.000 đến 5.000 cá thể chim yến. Trong hơn 07 năm triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ, các lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn vụ việc, thu giữ trên 2.000 tấm lưới bẫy, giải cứu và thả về tự nhiên gần 35.000 cá thể chim yến. Theo đánh giá tổng hợp năm 2025, tình trạng săn bắt chim yến trái phép đã làm sản lượng tổ yến tại các nhà yến trên địa bàn toàn tỉnh sụt giảm phổ biến từ 30% đến 40% so với năm trước. Đáng lo ngại hơn, xu hướng suy giảm này diễn ra liên tục từ năm 2024 đến nay và không còn mang tính cục bộ và diễn ra tại hầu hết các địa phương xã phường tại Khánh Hòa.

Ông Trịnh Minh Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Quyết tâm từ người đứng đầu

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh: "Bảo vệ chim yến không chỉ là nhiệm vụ của một giai đoạn hay một chủ thể, mà là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên định và nhất quán trong chỉ đạo". Bà khẳng định, nếu không có giải pháp đủ mạnh ngay từ bây giờ, tổn thất trong tương lai sẽ là nguy cơ suy kiệt tài nguyên không thể phục hồi.

Theo chỉ đạo của ông Trịnh Minh Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, công tác bảo vệ phải được xem là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên. Trách nhiệm này được gắn chặt với người đứng đầu chính quyền cơ sở, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được xử lý triệt để, có tính răn đe.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa đóng góp các ý kiến qua tham luận tại Hội nghị

Giải pháp đồng bộ và quyết liệt

Hội nghị đã thống nhất triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm:

Thành lập Tổ phản ứng nhanh: Phối hợp giữa lực lượng công an, biên phòng và chính quyền 64 xã/phường để tuần tra, xử lý nóng các hành vi săn bắt.

Ứng dụng công nghệ: Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trong việc theo dõi và bảo vệ đàn chim yến.

Tuyên truyền sâu rộng: Vận động người dân tại các khu vực có nhà yến, đảo yến chủ động phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi sai phạm.

Công ty Yến sào Khánh Hòa cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để cùng các địa phương bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến, giữ vững vị thế "Yến Vua" của vùng đất trầm hương.

HỒNG MINH-K.H