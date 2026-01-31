Xổ số kiến thiết Đồng Tháp: Ấm áp nghĩa tình buổi họp mặt tri ân người bán vé số lẻ

Chiều ngày 30-1-2026, tại phường Sa Đéc, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tổ chức buổi tiệc tất niên và họp mặt tri ân đội ngũ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tri ân Xuân Bính Ngọ 2026 được công ty triển khai rộng khắp các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Những con số ấn tượng từ sự nỗ lực chung

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của XSKT Đồng Tháp ghi nhận kết quả rực rỡ, vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể: Doanh số tiêu thụ: Đạt 7.113,6 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 2.190,87 tỷ đồng (vượt 7,76% kế hoạch).

Lãnh đạo công ty khẳng định, thành quả này có sự đóng góp vô cùng quan trọng từ những người bán vé số lẻ – những "đại sứ" cần mẫn đưa tờ vé số Đồng Tháp đến tận tay khách hàng mỗi ngày.

Bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp ân cần thăm hỏi những người bán vé số dạo tại buổi tiệc

Lan tỏa yêu thương dịp Tết đến Xuân về

Với tinh thần "Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng", chương trình họp mặt năm nay dự kiến chăm lo cho hơn 2.800 người bán vé số lẻ tại nhiều địa phương như Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh....

Tại buổi lễ, mỗi người không chỉ được mời dùng bữa cơm thân mật mà còn nhận những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày. Tổng kinh phí thực hiện chương trình tri ân lần này lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp trao những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày cho người bàn vé số dạo ngay tại buổi tiệc

Hoạt động này không chỉ đơn thuần là tri ân, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp những người lao động nghèo có thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết giữa công ty và người lao động.

Đ.T-H.M