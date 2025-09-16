Thông tin kinh tế

Coteccons tổ chức trồng 11.777 cây bản địa tại Quảng Trị

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tổ chức “Lễ khởi công trồng rừng tự nhiên tại rừng cộng đồng Bản Kè”, phát động trồng 11.777 cây bản địa trên diện tích 10,6 ha, góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn.

Coteccons tổ chức trồng 11.777 cây bản địa tại Quảng Trị

Hoạt động trồng rừng nằm trong chuỗi hoạt động thường niên, xuất phát từ giải chạy GreenUP Marathon do Coteccons khởi xướng năm 2022. Với nền tảng GreenUP, Coteccons cam kết mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, thông qua sự chính trực và minh bạch, sự đồng hành và san sẻ.

Kế thừa tầm nhìn đó, Coteccons cùng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị triển khai trồng 11.777 cây xanh thuộc ba giống cây quý tại rừng cộng đồng Bản Kè (xã Tuyên Lâm, Quảng Trị), bao gồm Lim xanh, Xoan đào, Giổi xanh. Việc làm này góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; đồng hành cùng cộng đồng địa phương, mang lại sinh kế bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Coteccons đã trao 05 suất học bổng (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho học sinh tiêu biểu của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa, đồng thời gửi tặng 66 phần quà thiết thực (5kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm) đến các hộ dân người Chứt tại Bản Kè.

THUỲ VÂN

Từ khóa

Bản Kè Coteccons Tuyên Lâm Lim xanh Phổ thông Dân tộc Chính trực Người Chứt Trồng rừng San sẻ Đầu nguồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn