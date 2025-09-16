Coteccons tổ chức trồng 11.777 cây bản địa tại Quảng Trị

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tổ chức “Lễ khởi công trồng rừng tự nhiên tại rừng cộng đồng Bản Kè”, phát động trồng 11.777 cây bản địa trên diện tích 10,6 ha, góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn.

Hoạt động trồng rừng nằm trong chuỗi hoạt động thường niên, xuất phát từ giải chạy GreenUP Marathon do Coteccons khởi xướng năm 2022. Với nền tảng GreenUP, Coteccons cam kết mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, thông qua sự chính trực và minh bạch, sự đồng hành và san sẻ.

Kế thừa tầm nhìn đó, Coteccons cùng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị triển khai trồng 11.777 cây xanh thuộc ba giống cây quý tại rừng cộng đồng Bản Kè (xã Tuyên Lâm, Quảng Trị), bao gồm Lim xanh, Xoan đào, Giổi xanh. Việc làm này góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; đồng hành cùng cộng đồng địa phương, mang lại sinh kế bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Coteccons đã trao 05 suất học bổng (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho học sinh tiêu biểu của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa, đồng thời gửi tặng 66 phần quà thiết thực (5kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm) đến các hộ dân người Chứt tại Bản Kè.

THUỲ VÂN