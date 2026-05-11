CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp

Đại diện BSI Thái Lan trao Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food

Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 (gọi tắt là CPF Food Standard) là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu.

Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp. Điểm đặc biệt của tiêu chuẩn này là cách tiếp cận quản trị toàn chuỗi. Theo đó, thay vì chỉ đánh giá từng nhà máy riêng lẻ, tiêu chuẩn này hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, ấp trứng, chăn nuôi đến giết mổ và chế biến thực phẩm. Hệ thống này tích hợp nhiều yêu cầu quản lý quốc tế trong một khung thống nhất như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC và các thực hành liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện BSI Thái Lan và CPF Thái Lan tham quan mô hình Tổ hợp CPV Food Bình Phước

CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong toàn hệ thống CPF đạt chứng nhận này. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa mô hình sản xuất toàn chuỗi tại Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ đồng bộ về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc trong ngành thực phẩm.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại biểu tham dự lễ trao chứng nhận, tìm hiểu chương trình “3 an toàn” và tham quan nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm tại CPV Food Bình Phước; qua đó trực tiếp quan sát các mô hình từ trang trại đến bếp nhà, mô hình tích hợp Feed - Farm - Food được vận hành trong thực tế. Chương trình “3 an toàn”, gồm: an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước, với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, là một trong những nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa chiến lược phát triển chuỗi giá trị thực phẩm hiện đại của C.P. Việt Nam. Từ hệ thống sản xuất đồng bộ này, doanh nghiệp hiện đang cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông…

THẢO MY