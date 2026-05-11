Phúc Long phát triển đồng bộ khu công nghiệp và nhà ở xã hội

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long đang triển khai tổ hợp Khu tái định cư, nhà ở xã hội và Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng tại tỉnh Tây Ninh. Đây là chươnh trình hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp gắn với an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Nghi thức khởi công Dự án Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Phúc Long, đồng thời công bố Dự án Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng tại tỉnh Tây Ninh

Dự án Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Phúc Long được quy hoạch trên diện tích khoảng 102ha. Trong đó, khu tái định cư bố trí 3.073 lô nền dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình, diện tích từ 100-200m²/lô.

Ông Mai Trí Hiếu (phải), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long, trao bảng tượng trưng hỗ trợ quỹ an sinh xã hội cho địa phương

Khu nhà ở xã hội có quy mô 2.972 căn, gồm 2.317 căn nhà ở xã hội thấp tầng (từ 2-3 tầng) và 610 căn nhà ở xã hội cao tầng (9 tầng) dành cho người thu nhập thấp. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ với trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần hình thành môi trường sống hiện đại cho người dân và công nhân lao động.

Phối cảnh quy hoạch Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Phúc Long tại tỉnh Tây Ninh

Song song đó, Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng có quy mô hơn 334ha, nằm gần Quốc lộ 1A và kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông trọng điểm như ĐT.830 và ĐT.833B. Dự án được quy hoạch hiện đại với hơn 231ha dành cho nhà máy, kho tàng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và mặt nước.

Ông Mai Trí Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long cho biết, việc phát triển đồng bộ khu công nghiệp và nhà ở xã hội thể hiện định hướng lâu dài của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường sống, làm việc ổn định cho người dân và người lao động; góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững cho tỉnh Tây Ninh.

