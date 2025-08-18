Xã Hiệp Phước phát triển kinh tế mũi nhọn theo hướng đô thị cảng - công nghiệp, logistics

Sáng 18-8, Đảng bộ xã Hiệp Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Phước đã thông qua 29 chỉ tiêu và 3 chương trình trọng điểm. Trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược...

Xã Hiệp Phước phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xã tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững, trong đó chú trọng các ngành, lĩnh vực theo định hướng kinh tế chất lượng cao (đô thị cảng - công nghiệp, logistics); hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông biểu dương những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Hiệp Phước tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ mới. Xã cũng cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã Hiệp Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Long Thới, Nhơn Đức và Hiệp Phước, với diện tích 63,33 km2, dân số 75.464 người, có vị trí kết nối chiến lược, là cửa ngõ phía Nam TPHCM. Xã sở hữu các tuyến đường huyết mạch, khu công nghiệp lớn và các cảng biển quốc tế, là cầu nối quan trọng giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có đó, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị xã Hiệp Phước triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, xã cần phát huy lợi thế tiềm năng hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đặc biệt khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và metro số 4 sẽ được xúc tiến triển khai trong thời gian tới, tiếp tục mở ra không gian phát triển lớn cho xã Hiệp Phước về thương mại - dịch vụ, phát triển đô thị. Cùng với đó là phát huy tiềm năng kinh tế ven sông, phát triển du lịch, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường tự nhiên địa phương.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Do đó, xã Hiệp Phước cần quan tâm, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhất là thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng đô thị cảng - công nghiệp, trung tâm logistics gắn với việc khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ.

Khu công nghiệp Hiệp Phước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, Đảng bộ xã phải xác định phát triển kinh tế không thể tách rời khỏi bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng sống của người dân. Theo đó, cần chủ động quy hoạch để khai thác hiệu quả các quỹ đất hiện hữu do nhà nước quản lý để đề xuất đầu tư xây dựng hình thành các công viên, mảng xanh kết hợp sân chơi thiếu nhi, điểm sinh hoạt ngoài trời cho người dân trên địa bàn.



Đồng chí Đặng Minh Thông chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước Nguyễn Minh Đức hứa quyết tâm trước đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Phước, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Lê Thị Anh Thư giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

THU HOÀI