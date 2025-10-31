Mở lối phát triển toàn diện cho Nhà Bè

Ngày 31-10, UBND xã Nhà Bè (TPHCM) tổ chức hội thảo “Quy hoạch và định hướng phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới”.

Xã mới - tầm nhìn mới

Xã Nhà Bè được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, với diện tích tự nhiên hơn 37 km² và quy mô dân số hơn 170.000 người.

Bí thư Đảng ủy xã Phan Ngọc Phúc cho biết, sự thay đổi về quy mô địa lý và dân số đã kéo theo hàng loạt vấn đề và yêu cầu thực tiễn đặt ra cho địa phương.

Trong đó, nổi bật là quy hoạch không gian đô thị chưa đồng bộ; áp lực hạ tầng kỹ thuật và xã hội khi giao thông kết nối, trường học, bệnh viện, chợ chưa có quy mô phù hợp với dân số hơn 170.000 người. Có sự chênh lệch lớn giữa khu vực người dân định cư lâu dài và các khu dân cư mới, người nhập cư; môi trường sinh thái ven sông chịu sức ép lớn...

Theo đồng chí Phan Ngọc Phúc, việc định hướng quy hoạch - phát triển toàn diện cho Nhà Bè là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn để khai thác tối đa tiềm năng sông nước, sinh thái và văn hóa đặc trưng của địa phương.

Phát biểu định hướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo. Trong chiến lược phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thành phố định hướng mô hình phát triển đa trung tâm, trong đó khu Nam Thành phố, với trọng tâm là Nhà Bè, Bình Chánh, và quận 7 trước đây, được xác định là vùng động lực tăng trưởng mới, gắn kết giữa công nghiệp - cảng biển - dịch vụ - nhà ở - hạ tầng xanh.

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, Nhà Bè với điều kiện tự nhiên sông nước, chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu cần được phát triển theo hướng “đô thị sinh thái - thích ứng - hài hòa”, chứ không đơn thuần là mở rộng không gian đô thị.

3 trọng tâm được TPHCM định hướng cho xã Nhà Bè: Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, linh hoạt, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và chuyển đổi số làm công cụ. Phát triển kinh tế gắn với du lịch, văn hóa và dịch vụ, hướng tới hình ảnh “đô thị xanh bên dòng sông”.

“Phát triển Nhà Bè không chỉ là nhiệm vụ của một địa phương, mà là một phần trong tầm nhìn chiến lược xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á", đồng chí Bùi Xuân Cường khẳng định.

Quy hoạch gắn với đặc trưng sông nước

Ở góc độ chuyên môn, ThS.KTS Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 4 (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng), cho rằng Nhà Bè có lợi thế lớn về quỹ đất và cảnh quan sông nước, nhưng cũng chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và địa chất yếu.

Là chủ nhiệm "Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060", bà đề xuất định hướng phát triển đô thị Nhà Bè dựa vào cảnh quan ven sông, tận dụng mặt nước làm “mặt tiền đô thị”, kết nối các khu chức năng với khu vực ven sông. Những vùng trũng nên phát triển thành đô thị sinh thái đặc thù, có không gian cây xanh, mặt nước và hệ thống hồ điều hòa để vừa thoát nước, vừa tạo bản sắc.

Bà Phạm Thị Huệ Linh nhấn mạnh, một trong các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của TPHCM là việc giảm thiểu ngập lụt. Các công viên sẽ được khai thác cho mục đích đó. Có thể bố trí các hồ điều hòa nằm ở hạ lưu, trữ lượng nước lớn, nằm ở các khu công viên; các điểm hồ nhỏ nằm ở vị trí cao hơn, tạm gọi là thượng lưu, có chức năng giữ nước tạm thời để giảm lượng nước đổ xuống hạ lưu quá lớn, giúp giải quyết ngập lụt, khi nước triều dâng cao.

Cùng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, cho rằng bài toán ngập lụt cần được nhìn nhận toàn diện và khoa học hơn. Ông cũng lưu ý xây dựng bản đồ ngập lụt cập nhật theo đỉnh triều, kết hợp quy hoạch mảng xanh và hồ điều tiết, xem nước như yếu tố tự nhiên để thích ứng chứ không chống đối.

Sớm xác định lộ trình và nguồn lực thực hiện Phát biểu định hướng, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, đánh giá cao nỗ lực của xã Nhà Bè trong việc chủ động định hình không gian phát triển trong bối cảnh mới. Theo bà, Nhà Bè cần được phát triển theo hướng có bản sắc riêng, nhưng vẫn nằm trong tổng thể quy hoạch chung của TPHCM. Để làm được điều đó, cần rà soát, điều chỉnh thể chế phù hợp; đồng thời xây dựng công cụ quy hoạch và phương thức quản lý hiệu quả cho các xã đang đô thị hóa nhanh.

