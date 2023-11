Cụm thi đua số 6, Bộ Công an đạt kết quả điều tra, xử lý tội phạm cao hơn chỉ tiêu được giao

Chiều 22-11, tại Công an tỉnh Bình Phước, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 theo chương trình công tác năm 2023.

Cụm thi đua số 6, Bộ Công an gồm công an 6 tỉnh: Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng, trong đó Công an Bình Phước giữ vai trò Cụm trưởng năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an 6 tỉnh trong cụm đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm từ sớm, từ xa, không diễn biến phức tạp. Kết quả điều tra, xử lý tội phạm đạt cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 15,63%. Bên cạnh đó, còn tổ chức xây tặng 17 căn nhà “nghĩa tình đồng đội” trị giá trên 1 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 28.000 phần quà từ thiện trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công an, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đề nghị công an các tỉnh tiếp tục duy trì các mặt thi đua thiết thực, hiệu quả trong công tác, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm và nâng cao tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công tác và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dịp này, công an 6 tỉnh còn tham gia thi đấu giao hữu môn thể thao bắn súng và quần vợt để tăng thêm mối đoàn kết, gắn bó, nâng cao kỹ năng, thể lực để phục vụ tốt công tác và nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, tại Công an tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND tỉnh Bình Phước năm 2023 và giao lưu thể thao công an các tỉnh Cụm thi đua số 6, Bộ Công an.