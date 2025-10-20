Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày trước Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân... Đặc biệt là việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển.

Quốc hội chiều 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội; về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước; về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp; về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp; về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư pháp; về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; về công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp Quốc hội ngày 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước đã xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 18.022 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để quốc tịch Việt Nam trở thành sợi dây liên kết, gắn bó người Việt sống xa Tổ quốc với quê hương, nguồn cội, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển đất nước.

Cũng theo báo cáo, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân là trong nhiệm kỳ có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên có thời gian chưa kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng bảo đảm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ thực hiện, thể hiện một cách sâu sắc và toàn diện tư duy đổi mới, đột phá của Đảng, làm cơ sở vững chắc định hướng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Chủ tịch nước sẽ đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng tầm và phát huy vai trò đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả phương châm “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, góp phần quan trọng và tạo động lực phát triển bứt phá của đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quan tâm chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

