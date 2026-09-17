"Cùng con đi tiếp cuộc đời" tiếp sức trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Tối 16-9, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, tối 16-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chương trình nhằm tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch Covid-19, đồng thời nhìn lại hành trình 5 năm đồng hành cùng trẻ em mồ côi do đại dịch.

Các diễn viên tái hiện lại những đau thương, mất mát trong đại dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, hàng trăm ngọn nến được thắp lên. Những người có mặt cùng hướng về biểu tượng Giọt nước, dành phút tưởng niệm những người không thể trở về sau đại dịch.

Các đại biểu thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu, lực lượng tuyến đầu và những người tham gia chương trình lần lượt đặt nến vào vòng tròn trung tâm. Ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ tạo thành một vòng tròn tưởng niệm, nối ký ức về những người đã mất với lòng biết ơn dành cho những người góp sức bảo vệ sự sống.

Các đại biểu trao tặng những phần quà cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không gian tưởng niệm, các giai điệu về tình mẫu tử, mái ấm gia đình và tình đồng bào được cất lên, gợi nhắc những mất mát mà đại dịch Covid-19 để lại, đặc biệt với những em nhỏ mất cha, mẹ hoặc cả gia đình.

Đông đảo người dân tham dự chương trình “Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, gần 200 em nhỏ cùng người thân, gia đình đang được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành đã có mặt. Các em được trao những phần quà động viên. Chương trình cũng tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký hỗ trợ ngay tại chương trình. Các khoản đóng góp được tiếp nhận và dự kiến chuyển đến những hoàn cảnh cần được tiếp sức.

Tính đến 22 giờ 15 phút ngày 16-9, chương trình đã nhận được hơn 18 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp cho chương trình.

Ngày 16-9-2021, Báo Thanh Niên phát động “Lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19”, một trong những nội dung của chương trình cộng đồng “Nối vòng tay thương” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, nhằm hỗ trợ hơn 1.500 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Sau 5 năm, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 2.000 lượt trẻ với kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng; bảo trợ 550 trẻ đến năm 18 tuổi với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, đồng thời trao hơn 2 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên. Cùng với đó, chương trình “Nghĩa tình Phương Nam” do VTV Nam bộ khởi xướng vào năm 2024 nhằm chung tay hỗ trợ người dân Làng Nủ sau bão Yagi, tiếp sức đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tiếp tục bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão Yagi. Năm nay, sự kết hợp của hai chương trình nhằm mở rộng đối tượng bảo trợ trẻ mồ côi vì thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật; huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

THU TÂM